Πότε θα εξαφανιστούν οι δεινόσαυροι της αυτοκίνησης;

Το τέλος ενός ολόκληρου κεφαλαίου του βιομηχανικού μας πολιτισμού διαφαίνεται, καθώς μια βίαιη ανατροπή λαμβάνει χώρα στην τροφική αλυσίδα που κυριάρχησε για περισσότερο από έναν αιώνα στον χώρο της αυτοκίνησης. Η μεγαλύτερη παρανόηση στη συζήτηση για το μέλλον του κλάδου, μέσω της μεγάλης μετάβασης που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ότι η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, οι πραγματικοί «δεινόσαυροι» της αυτοκίνησης δεν είναι μόνο αυτοί που καταναλώνουν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά οι ίδιοι οι παραδοσιακοί κατασκευαστικοί κολοσσοί.

Οι πραγματικοί «δεινόσαυροι» της αυτοκίνησης

Οι βροντόσαυροι της αυτοκίνησης, όπως περιγράφονται, είναι οι παραδοσιακοί κατασκευαστικοί κολοσσοί. Πρόκειται για οργανισμούς δεκαετιών, οι οποίοι έχουν δομηθεί πάνω σε μια πολυεπίπεδη γραφειοκρατία και δυσκίνητα διοικητικά συμβούλια. Οι ρυθμοί εξέλιξής τους είναι τέτοιοι που χρειάζονται χρόνια για να αλλάξουν ακόμα και έναν προφυλακτήρα ή μια κεντρική οθόνη σε ένα όχημα.

Αυτά τα μεγαθήρια κυριάρχησαν απόλυτα σε έναν κόσμο όπου το αυτοκίνητο βασιζόταν κατά 90% στη μηχανολογία και το μέταλλο. Σήμερα, όμως, το παιχνίδι έχει μεταφερθεί σε νέες τεχνολογίες, όπως οι κεντρικές υπολογιστικές αρχιτεκτονικές, οι ημιαγωγοί και οι αναβαθμίσεις λογισμικού που απαιτούνται κάθε λίγες εβδομάδες. Σε αυτό το νέο τοπίο, οι παραδοσιακοί κολοσσοί κινούνται με τη βαρύτητα προϊστορικών ερπετών, ενώ ο χώρος ανήκει πλέον σε ευέλικτα και ταχύτατα θηλαστικά.

Η παρανόηση για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

Συχνά, ο καταδικασμένος «δεινόσαυρος» θεωρείται αποκλειστικά ο κινητήρας εσωτερικής καύσης. Πρόκειται για ένα μηχανικό θαύμα, το οποίο όμως ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται και ως απολίθωμα, με πιστόνια που ρουφάνε βενζίνη και εκπέμπουν καυσαέρια.

Πολλοί αναμένουν την εξαφάνισή του από το πρόσωπο της Γης με τον «νομοθετικό μετεωρίτη του 2035». Ωστόσο, η βιομηχανική εξέλιξη δεν υπακούει σε υπουργικές αποφάσεις. Κανένα είδος στην ιστορία του πλανήτη δεν αφανίστηκε επειδή του το επέβαλε ένα διάταγμα, αλλά όταν το οικοσύστημα άλλαξε τόσο δραματικά, ώστε ο τεράστιος όγκος του έγινε η ίδια η αιτία του θανάτου του.

Το μοναδικό πλεονέκτημα των παραδοσιακών κολοσσών

Τα παραδοσιακά αυτά μεγαθήρια διαθέτουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα, το οποίο δεν είχαν οι δεινόσαυροι της Ιουρασικής περιόδου: κρατούν ολόκληρες εθνικές οικονομίες σε ομηρία. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της απασχόλησης και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Όταν οι παραδοσιακοί γίγαντες κλυδωνίζονται, οι κυβερνήσεις πανικοβάλλονται μπροστά στο φάσμα της αποβιομηχάνισης και της μαζικής ανεργίας. Αυτό οδηγεί στην επιστράτευση «αναπνευστήρων», δηλαδή μέτρων στήριξης.

Η μάχη της πολιτικής εξουσίας και το ευρύτερο οικοσύστημα

Οι «αναπνευστήρες» που επιστρατεύονται από τις κυβερνήσεις περιλαμβάνουν εμπορικούς δασμούς, επιδοτήσεις, αναβολές και διαρκείς αναθεωρήσεις των κανονισμών. Πρόκειται για μια απέλπιδα προσπάθεια της πολιτικής εξουσίας να επιβραδύνει την πτώση του μετεωρίτη, χαρίζοντας πολύτιμο χρόνο σε οργανισμούς που δυσκολεύονται παθολογικά να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

Όπως συμβαίνει σε κάθε μαζικό αφανισμό, τα θύματα δεν είναι ποτέ μόνο οι γίγαντες. Γύρω από αυτούς έχει αναπτυχθεί μια τεράστια, εξαιρετικά εξειδικευμένη πανίδα, η οποία ζει αποκλειστικά από τις ανάγκες του παλιού κόσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο αντίκτυπος στους προμηθευτές και τα δίκτυα

Οι προμηθευτές εξαρτημάτων, οι οποίοι έχτισαν αυτοκρατορίες πάνω σε προϊόντα όπως μπεκ ψεκασμού, τουρμπίνες και κιβώτια ταχυτήτων, βλέπουν το αντικείμενό τους να εξαϋλώνεται. Αυτά τα εξαρτήματα αντικαθίστανται πλέον από ηλεκτρικά κυκλώματα με ελάχιστα κινούμενα μέρη.

Παράλληλα, τα παραδοσιακά δίκτυα αντιπροσωπειών, με τα γυάλινα κτίρια τους, αποτελούν επίσης μέρος αυτού του οικοσυστήματος που αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές και προκλήσεις στην εποχή της μετάβασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta