Νέες ειδικές εκδόσεις Black Edition για τα Ford Puma Gen-E και ST

Δύο νέες ειδικές παραλλαγές του Ford Puma, οι Gen-E Black Edition και ST Black Edition, είναι πλέον άμεσα διαθέσιμες για παραγγελία στην ευρωπαϊκή αγορά. Η προσθήκη αυτών των εκδόσεων έρχεται για το δημοφιλές crossover, το οποίο αναδείχθηκε κορυφαίο σε πωλήσεις όχημα της μάρκας στην Ευρώπη για το 2025 και παραμένει πρώτο σε ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026.

Πρόσφατα, το μοντέλο ξεπέρασε επίσης το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραχθέντων μονάδων στο εργοστάσιο της Κραϊόβα.

Εμπορική επιτυχία και νέες παραγγελίες

Το Ford Puma, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές crossover, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι παραγγελίες για τις νέες ειδικές εκδόσεις Black Edition έχουν ήδη ανοίξει, προσφέροντας στους καταναλωτές επιλογές που συνδυάζουν μοναδική αισθητική με προηγμένες μηχανολογικές λύσεις.

Η εμπορική πορεία του Puma έχει χαρακτηριστεί από σημαντικές επιτυχίες, καθώς αναδείχθηκε ως το κορυφαίο σε πωλήσεις όχημα της Ford στην Ευρώπη για το έτος 2025. Επιπλέον, διατηρεί την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026, γεγονός που υπογραμμίζει την απήχησή του στο κοινό. Η παραγωγή του μοντέλου στο εργοστάσιο της Κραϊόβα έχει ξεπεράσει το σημαντικό ορόσημο του ενός εκατομμυρίου μονάδων.

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας των εκδόσεων Black Edition

Οι νέες εκδόσεις Black Edition του Ford Puma έχουν σχεδιαστεί με έμφαση στον συνδυασμό μιας ξεχωριστής αισθητικής ταυτότητας και στοχευμένων μηχανολογικών αναβαθμίσεων. Ο στόχος είναι να εξυπηρετήσουν δύο διαφορετικές ανάγκες των οδηγών: την καθαρή ηλεκτροκίνηση και την ενισχυμένη σπορ οδική συμπεριφορά.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στην Ford να προσφέρει επιλογές που απευθύνονται τόσο σε όσους αναζητούν περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις με υψηλή αυτονομία, όσο και σε εκείνους που επιθυμούν μια πιο δυναμική και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E Black Edition

Το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E Black Edition ξεχωρίζει οπτικά χάρη στην αποκλειστική νέα απόχρωση Azura Blue. Η συγκεκριμένη απόχρωση συνδυάζεται αρμονικά με μαύρη οροφή, μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και ματ ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε χρώμα Asphalt Black, προσδίδοντας ένα δυναμικό και σύγχρονο προφίλ.

Στο εσωτερικό της καμπίνας, κυριαρχούν οι ραφές αντίθεσης σε Candy Blue χρώμα, οι οποίες κοσμούν τα καθίσματα και το ταμπλό. Η σκουρόχρωμη επένδυση οροφής και τα ειδικά μαρσπιέ συμπληρώνουν την αισθητική. Ο βασικός εξοπλισμός της έκδοσης περιλαμβάνει προβολείς Dynamic Matrix LED με ενεργή προσαρμογή δέσμης φωτός, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ορατότητα.

Η βελτιστοποιημένη μπαταρία του Puma Gen-E Black Edition εξασφαλίζει αυτονομία που φτάνει τα 405 χιλιόμετρα, έναντι έως 419 χιλιομέτρων που προσφέρει η βασική γκάμα. Στον τομέα της πρακτικότητας, το μοντέλο διαθέτει το GigaBox, έναν αδιάβροχο αποθηκευτικό χώρο 145 λίτρων κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ, ο οποίος ανεβάζει τη συνολική χωρητικότητα αποσκευών στα 574 λίτρα.

Το σπορ Puma ST Black Edition

Στην κορυφή του δυναμικού χαρακτήρα της σειράς Puma τοποθετείται το ST Black Edition, το οποίο διατίθεται με αυτόματο κιβώτιο Powershift και περιλαμβάνει στάνταρ το πακέτο Handling Pack. Ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς αυτής της έκδοσης είναι η ανάρτηση coilover της KW Automotive. Αυτή η ανάρτηση διαθέτει σκληρότερα ελατήρια που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά 10 χιλιοστά, καθώς και σπορ αμορτισέρ με ειδικές βαλβίδες, προσφέροντας βελτιστοποιημένο έλεγχο των κλίσεων και πιο άμεση οδηγική αίσθηση.

Οπτικά, το ST Black Edition συνδυάζει το αμάξωμα στην απόχρωση Azure Blue με μαύρη οροφή, φωτιζόμενα μαρσπιέ και ένα σπορ τιμόνι, ενισχύοντας τον αθλητικό του χαρακτήρα. Παράλληλα, η τεχνολογική του φαρέτρα περιλαμβάνει το σύστημα infotainment SYNC 4 με δυνατότητες Premium Connectivity, ένα ηχοσύστημα B&O ισχύος 650 W, καθώς και το σύστημα hands-free υποβοήθησης BlueCruise, το οποίο επιτρέπει την κίνηση σε εγκεκριμένα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρέμβασης του οδηγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta