Εκτεταμένη αναβάθμιση για το Lexus NX με υβριδικά συστήματα 6ης γενιάς και ταχυφόρτιση DC

Η Lexus ανακοίνωσε μια εκτεταμένη αναβάθμιση για το premium SUV NX, η οποία χαρακτηρίζεται ως μια ουσιαστική και σε βάθος ανανέωση, ξεπερνώντας τα όρια ενός τυπικού facelift. Το ιαπωνικό μοντέλο ενσωματώνει την 6η γενιά της υβριδικής τεχνολογίας του ομίλου, αναβαθμισμένα συστήματα μετάδοσης και ένα πλήρως ανασχεδιασμένο ψηφιακό εσωτερικό. Παράλληλα, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στην ακαμψία του πλαισίου και στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος.

Στις καινοτομίες περιλαμβάνεται η δυνατότητα ταχυφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) για την plug-in υβριδική έκδοση, μια πρωτιά για τα μοντέλα της Lexus. Οι αλλαγές επεκτείνονται και στην εξωτερική σχεδίαση, προσδίδοντας ένα πιο λιτό και μυώδες προφίλ, ενώ το εσωτερικό έχει αναβαθμιστεί πλήρως με νέα ψηφιακά στοιχεία.

Εκτεταμένη ανανέωση και σχεδιαστικές αλλαγές

Η ανανέωση του Lexus NX δεν περιορίζεται σε επιφανειακές παρεμβάσεις, αλλά αποτελεί μια σε βάθος αναβάθμιση που αφορά πολλά σημεία του οχήματος. Στην εξωτερική σχεδίαση, οι αλλαγές ακολουθούν μια πιο λιτή και μυώδη κατεύθυνση, με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού προφίλ του SUV.

Στο εμπρός μέρος, δεσπόζει η νέα μάσκα Spindle, η οποία πλέον δεν διαθέτει πλαίσιο και ενσωματώνεται απευθείας στο αμάξωμα. Αυτή πλαισιώνεται από νέους προβολείς με ανασχεδιασμένα φώτα ημέρας, ενώ το σύστημα Adaptive High-beam προσφέρεται πλέον στάνταρ. Στο πίσω μέρος, η φωτεινή μπάρα εξελίσσεται με ένα νέο φωτεινό μοτίβο σε σχήμα «L» και ένα φωτιζόμενο λογότυπο της μάρκας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν καταργηθεί πλήρως οι χρωμιωμένες λεπτομέρειες σε όλες τις εκδόσεις, συμβάλλοντας στην πιο δυναμική αισθητική.

Καινοτομία στα υβριδικά συστήματα 6ης γενιάς

Στο επίκεντρο των μηχανικών αναβαθμίσεων βρίσκεται η υιοθέτηση των υβριδικών συστημάτων 6ης γενιάς του ομίλου. Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται το plug-in hybrid NX 450h+ AWD, το οποίο εξοπλίζεται με μια νέα μπαταρία ιόντων λιθίου αυξημένης χωρητικότητας, φτάνοντας τα 23 kWh από τα προηγούμενα 18 kWh.

Η συνδυαστική ισχύς του NX 450h+ ανέρχεται πλέον στους 307 ίππους, από τους 292 ίππους που απέδιδε προηγουμένως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επιτάχυνση 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε μόλις 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα. Επιπλέον, το NX 450h+ αποτελεί το πρώτο plug-in υβριδικό μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), επιτρέποντας την ανάκτηση από το 10% στο 80% της μπαταρίας σε μόλις 30 λεπτά. Το όχημα διαθέτει επίσης πρίζα AC 1.500 W για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το πλήρως υβριδικό NX 350h και οι προδιαγραφές του

Στη βάση της γκάμας, το πλήρως υβριδικό NX 350h προσφέρεται τόσο σε προσθιοκίνητες όσο και σε τετρακίνητες εκδόσεις. Το συγκεκριμένο κινητήριο σύνολο αποδίδει 199 ίππους και χρησιμοποιεί μια νέα μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία έχει μειωμένο βάρος, φτάνοντας τα 23,5 kg έναντι των 32,7 kg της προηγούμενης.

Και τα δύο κινητήρια σύνολα, τόσο το NX 450h+ όσο και το NX 350h, συμμορφώνονται με τις μελλοντικές προδιαγραφές Euro 7, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Lexus για περιβαλλοντική απόδοση. Αμφότερα τα μοντέλα προσφέρουν επίσης ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά, προσφέροντας επιπλέον ευελιξία στους ιδιοκτήτες.

Βελτιώσεις στην οδική συμπεριφορά και την ακαμψία

Η εξέλιξη της οδικής συμπεριφοράς του νέου NX ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένων δοκιμών και βελτιώσεων. Πέρα από το τεχνικό κέντρο του Shimoyama στην Ιαπωνία, το όχημα υποβλήθηκε σε δοκιμές εξέλιξης στην πίστα του Nürburgring, καθώς και στους γερμανικούς αυτοκινητοδρόμους, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση σε διάφορες συνθήκες.

Η στρεπτική ακαμψία του δαπέδου έχει αυξηθεί κατά 25% χάρη στην εκτεταμένη χρήση δομικών συγκολλητικών υλικών και συγκολλήσεων λέιζερ. Επιπλέον, η βάση της εμπρός ανάρτησης έχει ενισχυθεί κατά 30%, συμβάλλοντας στην καλύτερη σταθερότητα και απόκριση. Η ανάρτηση εξοπλίζεται με νέα αμορτισέρ βαλβίδας εξαιρετικά χαμηλής ταχύτητας (ultra-low-velocity valves), τα οποία προσφέρουν καλύτερο έλεγχο των κλίσεων του αμαξώματος και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ανωμαλιών του οδοστρώματος.

Πλήρως ανασχεδιασμένο ψηφιακό εσωτερικό

Σημαντικές παρεμβάσεις έχουν γίνει και στο εσωτερικό του Lexus NX, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του οδηγού και των επιβατών. Το μοντέλο διαθέτει ένα πλήρως ανασχεδιασμένο ψηφιακό cockpit, το οποίο προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες και βελτιωμένη εργονομία.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που αφορούν τα σημεία επαφής του οδηγού, η θέση οδήγησης έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή μιας πιο σπορ αίσθησης και στην ενίσχυση της σύνδεσης του οδηγού με το όχημα, συμπληρώνοντας τις δυναμικές βελτιώσεις που έχουν γίνει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta