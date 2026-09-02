Η ELENI ανεβαίνει στις 11 Σεπτεμβρίου στη σκηνή της Στοά Culture

Η δημιουργός και ερμηνεύτρια ELENI πρόκειται να ανέβει στη σκηνή της Στοά Culture την 11η Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική μουσική εμπειρία. Η εμφάνισή της θα πλαισιωθεί από ένα ακουστικό κουαρτέτο, το οποίο θα συνοδεύσει την καλλιτέχνιδα σε ένα μουσικό ταξίδι. Αυτό το ταξίδι θα περιλαμβάνει διαχρονικά jazz classics, αλλά και ήχους που προέρχονται από τη Λατινική Αμερική, καθώς και αγαπημένα ελληνικά παραδοσιακά και έντεχνα τραγούδια.

Ένα μουσικό ταξίδι σε δύο ηχόκοσμους

Η ELENI, ως δημιουργός και ερμηνεύτρια, έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερα οικείο τρόπο σύνδεσης του ισπανικού και του ελληνικού στίχου. Μέσα από την ερμηνεία της, εμπλέκει τους δύο αυτούς ηχόκοσμους με μια αξιοσημείωτη ελευθερία, ανακαλύπτοντας κάθε φορά όλο και περισσότερο τη βαθύτερη σύνδεσή τους. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα, όπου οι πολιτισμικές επιρροές συναντιούνται και αλληλοσυμπληρώνονται.

Το ρεπερτόριο της βραδιάς θα περιλαμβάνει τραγούδια που μιλούν για θέματα βαθιά ανθρώπινα και οικουμενικά. Πρόκειται για μελωδίες που αφηγούνται ιστορίες αγάπης, αναφέρονται στους ανθρώπους και τον τόπο τους, ενώ παράλληλα θίγουν την έννοια της ξενιτιάς. Όλα αυτά τα συναισθήματα και οι αφηγήσεις μεταφέρονται με μια διαρκή αναφορά στη φύση και την ομορφιά του κόσμου, προσδίδοντας στις ερμηνείες της ELENI μια ποιητική διάσταση.

Παρουσίαση δίσκων και διεθνείς συνεργασίες

Η επερχόμενη εμφάνιση της ELENI στη Στοά Culture θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση του πρόσφατου δίσκου της, με τίτλο «Ξανά». Ο δίσκος αυτός κυκλοφόρησε από την Minos EMI και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις. Μέσα από την παρουσίαση αυτή, η καλλιτέχνιδα θα μοιραστεί με το κοινό μια προσωπική της οπτική σε αγαπημένες μελωδίες, προσφέροντας μια μοναδική και αυθεντική εμπειρία.

Παράλληλα, η ELENI θα δώσει μια πρώτη γεύση από τον επερχόμενο δίσκο της, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Cielo». Ο δίσκος «Cielo» έχει ως στόχο να τιμήσει σημαντικούς συνθέτες από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, η Κούβα, το Μεξικό και η Βραζιλία, αναδεικνύοντας τον πλούτο της μουσικής τους παράδοσης. Επιπλέον, η ELENI έχει παρουσιάσει πρόσφατα δύο ξεχωριστές ερμηνείες γνωστών jazz standards, συγκεκριμένα τα «The Nearness of You» και «'Round Midnight». Για τις ερμηνείες αυτές, συνεργάστηκε με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Shai Maestro, προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία.

Το ακουστικό κουαρτέτο με διεθνείς συμμετοχές

Στη σκηνή της Στοά Culture, η ELENI θα αναλάβει τη φωνή και τα κρουστά, αποτελώντας τον πυρήνα του ακουστικού κουαρτέτου. Μαζί της θα βρίσκονται διεθνώς αναγνωρισμένοι μουσικοί, οι οποίοι θα συμβάλουν καθοριστικά στη δημιουργία της ιδιαίτερης μουσικής ατμόσφαιρας της βραδιάς και θα πλαισιώσουν τις ερμηνείες της.

Συγκεκριμένα, το κουαρτέτο θα ενισχύσουν οι κιθαρίστες Dario Baroso, ο οποίος κατάγεται από τη Βαρκελώνη, και Gilad Barakan, με καταγωγή από τη Νέα Υόρκη, φέρνοντας τις δικές τους ξεχωριστές πινελιές. Τη ρυθμική βάση και την αρμονία θα συμπληρώσουν ο Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο και ο Jason Wastor στα τύμπανα, δημιουργώντας ένα αρμονικό και δεμένο σύνολο που υπόσχεται μια αξέχαστη μουσική εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους.

Με πληροφορίες από: Reader