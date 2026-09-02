Η ποπ κωμωδία «Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης» επιστρέφει στη σκηνή

Η θρυλική ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου, «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», ετοιμάζεται να επιστρέψει στις θεατρικές σκηνές, φέρνοντας μαζί της φόνο, μυστικά, φαντάσματα και άφθονο γέλιο. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου 2026 και θα παραμείνει για ολόκληρο τον χειμώνα, υποσχόμενη μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια.

Η επιστροφή μιας θρυλικής κωμωδίας

Η πολυαγαπημένη ποπ κωμωδία του Άκη Δήμου, «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης», αναβιώνει για να προσφέρει στο κοινό μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Η παραγωγή της εταιρίας Μέθεξης του Χρήστου Τριπόδη θα φιλοξενηθεί στο νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ, το οποίο βρίσκεται στην Κυψέλη, στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θάσου 11. Η επιστροφή αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για το έργο, το οποίο έχει ήδη κατακτήσει το κοινό με την ανατρεπτική του φύση και το ευφυές του χιούμορ.

Η παράσταση χαρακτηρίζεται ως μια σύγχρονη και ανατρεπτική ποπ κωμωδία, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες. Είναι γεμάτη γέλιο, μυστήριο και συνεχείς εκπλήξεις, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική. Μέσα από την πλοκή της, η κωμωδία καυτηριάζει με ευφυΐα τις εμμονές και τις αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη ζωή, προσφέροντας παράλληλα ψυχαγωγία και τροφή για σκέψη.

Ένα δείπνο που καταλήγει σε φόνο

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Ιοκάστη Παπαδάμου, η οποία προετοιμάζει με κάθε λεπτομέρεια ένα επίσημο οικογενειακό δείπνο. Ο σκοπός του δείπνου είναι να γιορταστεί η επιστροφή του γιου της από την Αγγλία, ένα γεγονός που αναμένεται να φέρει χαρά και οικογενειακή θαλπωρή. Ωστόσο, τίποτα δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τα σχέδια της Ιοκάστης, καθώς η βραδιά παίρνει μια εντελώς απρόβλεπτη τροπή.

Λίγο πριν από το μεγάλο τραπέζι, ένα αναπάντεχο και τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα: η καλύτερη μανικιουρίστα της γειτονιάς δολοφονείται. Αυτή η δολοφονία αποτελεί μόνο την αρχή μιας σειράς γεγονότων που θα μετατρέψουν το οικογενειακό δείπνο σε ένα απόλυτο χάος. Η φράση «Όταν ένα οικογενειακό δείπνο καταλήγει σε φόνο, το χάος παίρνει τον έλεγχο» συνοψίζει την κεντρική ιδέα και την ατμόσφαιρα του έργου.

Μυστικά, έρωτες και φαντάσματα επί σκηνής

Η δολοφονία πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων που περιλαμβάνουν οικογενειακές παρεξηγήσεις, οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια κρυμμένες εντάσεις και διαφωνίες. Παράλληλα, απρόσμενοι έρωτες αναπτύσσονται, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων και προσθέτοντας μια νότα ρομαντισμού και έκπληξης στην πλοκή. Μυστικά που φυλάσσονταν για καιρό αποκαλύπτονται, ανατρέποντας τις ισορροπίες και αλλάζοντας την αντίληψη των ηρώων για τους γύρω τους.

Στην παράσταση κάνουν την εμφάνισή τους και απρόσκλητα φαντάσματα, προσθέτοντας ένα στοιχείο μεταφυσικού χιούμορ και μυστηρίου. Μια σειρά από απίθανες αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια καταιγιστική κωμική περιπέτεια. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα έργο που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή, προσφέροντας συνεχείς ανατροπές και στιγμές γέλιου.

Οι συντελεστές της παράστασης

Τη συγγραφή της θρυλικής ποπ κωμωδίας «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης» υπογράφει ο Άκης Δήμου, ένας δημιουργός γνωστός για το ιδιαίτερο ύφος και την ευφυΐα του. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχουν αναλάβει από κοινού ο Χρήστος Τριπόδης και η Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι συνδυάζουν τις δυνάμεις τους για να ζωντανέψουν το έργο στη σκηνή. Τα σκηνικά, που συμβάλλουν καθοριστικά στην ατμόσφαιρα και την εξέλιξη της ιστορίας, είναι δημιουργία του Σταύρου Λίτινα.

Το καστ της παράστασης αποτελείται από ένα σύνολο γνωστών και ταλαντούχων ηθοποιών, οι οποίοι εγγυώνται ερμηνείες γεμάτες ζωντάνια και χιούμορ. Συγκεκριμένα, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Αργύρη Αγγέλου, Γιώργο Γιαννόπουλο, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Αγγελική Λάμπρη, Χρήστο Τριπόδη και Σόλωνα Τσούνη. Η παρουσία τους αναμένεται να δώσει νέα πνοή στους χαρακτήρες και να αναδείξει όλες τις πτυχές της κωμωδίας.

Πληροφορίες για το θέατρο και την επικοινωνία

Το νέο θέατρο ΦΙΛΙΠ, που βρίσκεται στην Κυψέλη, στη διεύθυνση Δροσοπούλου και Θάσου 11, θα φιλοξενήσει την παράσταση «Απόψε Τρώμε Στης Ιοκάστης». Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια και τις ώρες των παραστάσεων, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με το θέατρο. Το τηλέφωνο του θεάτρου ΦΙΛΙΠ είναι 210 8656155 και οι ώρες επικοινωνίας είναι καθημερινά από τις 17:00 έως τις 22:00.

Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία της παράστασης έχουν ανατεθεί στη Μαργαρίτα Δρούτσα, η οποία είναι υπεύθυνη για την προώθηση του έργου και την ενημέρωση του κοινού. Περισσότερες πληροφορίες για τις δημόσιες σχέσεις μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα margaritadroutsa.com. Η οργάνωση και η προβολή της παράστασης έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίσουν την επιτυχία της και να προσελκύσουν ένα ευρύ κοινό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta