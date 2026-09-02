Έφυγε από τη ζωή ο Ζαν-Πολ Ραπενό, σκηνοθέτης του «Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Φτωχότερο είναι το γαλλικό σινεμά μετά την απώλεια του κινηματογραφιστή Ζαν-Πολ Ραπενό, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη (1/9) στο Παρίσι σε ηλικία 94 ετών. Ο Ραπενό, σκηνοθέτης οκτώ ταινιών μεγάλου μήκους, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για την πολύ δημοφιλή ταινία του «Συρανό ντε Μπερζεράκ» του 1990, η οποία αγαπήθηκε τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους γιους του.

Η κληρονομιά του «Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Ο Ζαν-Πολ Ραπενό γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν αποφάσισε να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τις περιπέτειες του Συρανό. Η ταινία βασίστηκε στο κλασικό θεατρικό έργο του Εντμόν Ροστάν, το οποίο είχε γραφτεί στα τέλη του 19ου αιώνα.

Με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ να υποδύεται τον ομώνυμο ρόλο, ο «Συρανό» του Ραπενό απέσπασε δέκα βραβεία Σεζάρ το 1991. Μεταξύ αυτών των σημαντικών διακρίσεων ήταν το βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ ο ίδιος ο Ζαν-Πολ Ραπενό τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου σκηνοθέτη.

Ένας πρύτανης του γαλλικού κινηματογράφου

Ο Ζαν-Πολ Ραπενό θεωρούνταν ένας από τους πρυτάνεις του γαλλικού κινηματογράφου, έχοντας συνεργαστεί με μερικούς από τους μεγαλύτερους Γάλλους ηθοποιούς. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγονται συνεργασίες με τον Υβ Μοντάν στην ταινία «Ο άγριος», καθώς και με την Κατρίν Ντενέβ στο «Το σκάνδαλο του πράσινου πύργου».

Επίσης, σκηνοθέτησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ στον «Συρανό» και την Ιζαμπέλ Ατζανί στην ταινία «Όλο φωτιά, όλο φλόγα». Η ικανότητά του να καθοδηγεί κορυφαίους ηθοποιούς συνέβαλε στην ποιότητα και την επιτυχία των έργων του.

Η πορεία του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης

Ο Ραπενό ήταν αυτοδίδακτος και είχε εκπαιδευθεί κυρίως δίπλα στον Λουί Μαλ, με τον οποίο συνεργάστηκε στην ταινία «Αντίο παιδιά». Αρχικά, ξεκίνησε την καριέρα του ως σεναριογράφος, συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στο σενάριο της ταινίας «Ζαζί στο μετρό» του Λουί Μαλ.

Τα πρώτα του βήματα στη σκηνοθεσία έγιναν το 1966, όταν υπέγραψε την ταινία «Το σκάνδαλο του πράσινου πύργου» («La vie de château»). Σε αυτή την ταινία, η Κατρίν Ντενέβ υποδύθηκε μια σύζυγο που ένιωθε πλήξη στο πλευρό του Φιλίπ Νουαρέ.

Σημαντικά έργα και η φιλοσοφία του

Η σκηνοθετική του πορεία περιλαμβάνει και άλλες επιτυχημένες ταινίες. Το 1971, γύρισε τους «Παντρεμένους αλά… γαλλικά» («Les Mariés de l’an II»), με πρωταγωνιστές τον Ζαν-Πολ Μπελμοντό και την Μαρλέν Ζομπέρ. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1975, σκηνοθέτησε τις περιπέτειες του «Άγριου» («Le Sauvage»).

Έξι χρόνια μετά τον «Άγριο», σημείωσε νέα επιτυχία με την ταινία «Όλο φωτιά, όλο φλόγα», στην οποία πρωταγωνίστησαν ο Υβ Μοντάν και η Ιζαμπέλ Αντζανί. Ο Ζαν-Πολ Ραπενό ήταν επίσης σεναριογράφος των ταινιών του και φημιζόταν για την τελειομανία του. Μετά από απουσία σχεδόν δέκα ετών, ανέλαβε την πρόκληση να διασκευάσει για τη μεγάλη οθόνη το θεατρικό έργο «Συρανό ντε Μπερζεράκ», με τη βοήθεια του γάλλου συγγραφέα Εμανουέλ Καρέρ.

Ο ίδιος είχε εκφράσει τη φιλοσοφία του για τον ρυθμό της δημιουργίας του, δηλώνοντας το 2015 στο εβδομαδιαίο περιοδικό Paris Match: «Δεν είμαι σαν μια μηλιά που ρίχνει τα φρούτα της κάθε φθινόπωρο. Ο ρυθμός μου είναι μάλλον μια ταινία κάθε πέντε ή έξι χρόνια. Δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να κάνω τη μια ταινία μετά την άλλη. Εκτός ασφαλώς αν έχω ανάγκη χρημάτων….»

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Reader