Η «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη επιστρέφει για 10 τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

Η παράσταση «Μήδεια», με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο, ολοκληρώνει τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα με δέκα τελευταίες παραστάσεις. Η θεατρική παραγωγή, που χαρακτηρίστηκε «φαινόμενο» του φετινού καλοκαιριού, σημείωσε συνεχόμενα sold out σε όλα τα θέατρα της Ελλάδας. Η ιστορική επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στον εμβληματικό αυτό ρόλο, ύστερα από τρεις δεκαετίες, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η μεγάλη επιτυχία της παράστασης

Η «Μήδεια» επιβεβαίωσε κάθε προσδοκία, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τα θέατρα σε όλη τη χώρα. Από την πρώτη μέρα της ανακοίνωσής της, η παράσταση σημείωσε συνεχόμενα sold out, με το κοινό να υποδέχεται και να χειροκροτεί όρθιο την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η παραγωγή, υψηλών προδιαγραφών, περιόδευσε φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μια σπουδαία θεατρική στιγμή. Η επιτυχία της επισφραγίστηκε από την ενθουσιώδη ανταπόκριση των θεατών, καθιστώντας την ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς.

Η επιστροφή της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει στη «Μήδεια» μια γυναίκα που αγάπησε ολοκληρωτικά και οδηγήθηκε στην απόλυτη ρήξη. Ο ρόλος αυτός θεωρείται ο πιο εμβληματικός της καριέρας της, με την ηθοποιό να επιστρέφει σε αυτόν μετά από τρεις δεκαετίες.

Η ερμηνεία της, μαζί με τις εξαιρετικές ερμηνείες των υπολοίπων ηθοποιών, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας βαθιά μυσταγωγικής εμπειρίας. Η παρουσία της στο σανίδι αποτέλεσε πόλο έλξης για το κοινό, το οποίο την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό σε κάθε πόλη της περιοδείας.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Nikita Milivojević

Τη σκηνοθεσία της «Μήδειας» υπογράφει ο διεθνώς αναγνωρισμένος Σέρβος σκηνοθέτης Nikita Milivojević. Η προσέγγισή του χαρακτηρίζεται ως ποιητική και τολμηρή διασκευή της τραγωδίας του Ευριπίδη, διατηρώντας τον κλασικό άξονα του κειμένου.

Ο Milivojević, ο οποίος έχει βαθιά σχέση με την ελληνική γραμματεία, επέστρεψε μετά την πρωτοποριακή καλλιτεχνική εμπειρία «Πέρσες – Το ταξίδι στο πεδίο των ψυχών» που παρουσίασε το 2023 στην Ελευσίνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στη «Μήδεια», προσέγγισε το έργο με καθαρότητα και εσωτερική δύναμη, φωτίζοντας την ανθρώπινη διάσταση του μύθου και την πορεία προς την προσωπική κάθαρση. Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από όσα ανακαλεί η ίδια η Μήδεια, σαν εικόνες που επιστρέφουν επίμονα, όπως ο έρωτας, η φυγή, τα παιδιά και η προδοσία.

Ο πολυμελής θίασος και η παραγωγή

Δίπλα στην Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και ο Άρης Λεμπεσόπουλος αποτυπώνουν με καθαρότητα τη σύγκρουση έρωτα, εξουσίας και ευθύνης που διαπερνά το έργο. Η Ρένη Πιττακή, στον ρόλο της Τροφού, φέρει τη φωνή της μνήμης και της συνείδησης της τραγωδίας.

Ο θίασος αποτελείται από δώδεκα ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων και ο Τάσος Σωτηράκης, οι οποίοι συνέβαλαν στην απαράμιλλη αισθητική και μουσική ατμόσφαιρα της παράστασης. Η παραγωγή ανήκει στον πολιτιστικό οργανισμό «Λυκόφως» του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου, εξασφαλίζοντας υψηλές προδιαγραφές.

Οι τελευταίες παραστάσεις στην Αθήνα

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία της σε όλη την Ελλάδα, η «Μήδεια» επιστρέφει στην Αθήνα για τις τελευταίες της παραστάσεις. Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη για δέκα μόνο παραστάσεις τον Σεπτέμβριο.

Αυτές οι δέκα παραστάσεις σηματοδοτούν την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου της παραγωγής, δίνοντας την τελευταία ευκαιρία στους θεατές να ζήσουν αυτή τη σπουδαία θεατρική εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Topontiki