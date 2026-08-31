Η επιτυχημένη κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» επιστρέφει στο θέατρο Αθηνά

Η ξεκαρδιστική κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη σκηνή του θεάτρου Αθηνά, προσφέροντας και πάλι στιγμές γέλιου στο κοινό της πρωτεύουσας. Μετά από έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων που σημείωσαν sold out, το έργο των Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields θα είναι διαθέσιμο για τους θεατές από τον Οκτώβριο, υποσχόμενο μια σειρά από ανατρεπτικές και απολαυστικά λάθος καταστάσεις.

Η επιτυχημένη πορεία της παράστασης

Η κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» έχει ήδη διαγράψει μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στην Αθήνα, οι προηγούμενες παραστάσεις της φιλοξενήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Αθηνά και στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, ενώ το κοινό της Θεσσαλονίκης την υποδέχτηκε θερμά στο θέατρο Κολοσσαίον. Η παράσταση έχει κατακτήσει βραβεία και έχει αποσπάσει θετικές κριτικές σε Ευρώπη και Αμερική, αναδεικνύοντας τη διεθνή της απήχηση.

Η αναγνώριση του έργου δεν περιορίζεται στα ελληνικά σύνορα. Έχει μεταφραστεί σε 30 γλώσσες και έχει παρουσιαστεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Στο Λονδίνο, ανεβαίνει για συνεχόμενες θεατρικές σεζόν από το 2012, ενώ στο Broadway της Νέας Υόρκης παίζεται αδιάκοπα από το 2017, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαχρονική του επιτυχία και την ικανότητά του να ψυχαγωγεί θεατές διαφορετικών πολιτισμών.

Οι δημιουργοί και η υπόθεση του έργου

Το έργο «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» υπογράφουν οι Henry Lewis, Jonathan Sayer και Henry Shields, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια κωμωδία που βασίζεται στην αλυσίδα των απρόβλεπτων γεγονότων. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από μια θεατρική πρεμιέρα, όπου έξι φιλόδοξοι ηθοποιοί και δύο φιλότιμοι τεχνικοί προσπαθούν να φέρουν εις πέρας την παράσταση. Ωστόσο, η τύχη δεν είναι με το μέρος τους.

Οι προσπάθειές τους σκοντάφτουν σε μια σειρά από απρόβλεπτες καταστάσεις που διαδέχονται η μία την άλλη. Αυτές οι εξελίξεις οδηγούν σε ανατρεπτικές, τραγελαφικές και απολαυστικά λάθος στιγμές, οι οποίες συνθέτουν την καρδιά της κωμωδίας. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει πώς τα πάντα μπορούν να πάνε στραβά, με έναν τρόπο που τελικά καθιστά την παράσταση ανεπανάληπτη και αξέχαστη.

Οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν

Στην παράσταση «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» συμμετέχει ένα σύνολο ταλαντούχων ηθοποιών, οι οποίοι καλούνται να ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες που βιώνουν τις απανωτές ατυχίες στη σκηνή. Το καστ, που εμφανίζεται αλφαβητικά, περιλαμβάνει τους Χάρη Ασημακόπουλο, Γιάννη Βασιλώττο, Τζερόμ Καλούτα, Απόστολο Καμιτσάκη, Μαρίλια Μητρούση, Κωνσταντίνο Μουταφτσή, Ελευθερία Μπενοβία και Γεράσιμο Παπικινό.

Αυτοί οι ηθοποιοί θα είναι οι πρωταγωνιστές των απίστευτων στιγμών γέλιου, των συγκρούσεων και των απροσδόκητων εξελίξεων που καθηλώνουν τους θεατές από την αρχή ως το τέλος. Η χημεία τους και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις «λάθος» καταστάσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της επιτυχίας της παράστασης, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική θεατρική εμπειρία.

Επιστροφή στο θέατρο Αθηνά για τον φετινό χειμώνα

Η κωμωδία «ΟΛΑ… ΛΑΘΟΣ!» θα επιστρέψει στο θέατρο Αθηνά για τον φετινό χειμώνα, ξεκινώντας τις παραστάσεις της από τον Οκτώβριο. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά ή για πρώτη φορά αυτή την ξεχωριστή παραγωγή, η οποία έχει αποδείξει την ικανότητά της να προκαλεί άφθονο γέλιο.

Παρά το γεγονός ότι στην παράσταση «θα πάνε όλα… λάθος», οι διοργανωτές υπόσχονται ότι οι στιγμές που θα ζήσει το θεατρικό κοινό θα είναι απολαυστικές. Η επιστροφή της κωμωδίας στο θέατρο Αθηνά σηματοδοτεί μια ακόμα σεζόν γεμάτη ανατροπές και χιούμορ, προσφέροντας μια ιδανική επιλογή για ψυχαγωγία κατά τους χειμερινούς μήνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki