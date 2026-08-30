Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την ανατροπή ενός καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Το πλοίο, το οποίο μετέφερε 279 επιβαίνοντες, εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης, στη νότια Τουρκία. Οι πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των τραυματιών παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων.

Το περιστατικό και οι πρώτες πληροφορίες

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου τέσσερα μίλια από την ακτή της κατεχόμενης Κερύνειας. Το πλοίο, τύπου καταμαράν και χαρακτηριζόμενο ως ταχύπλοο, φέρεται να παρουσίασε εισροή υδάτων λίγο μετά τον απόπλου του. Αυτό το γεγονός οδήγησε σε μια κρίσιμη κατάσταση, με το σκάφος να αρχίζει να παίρνει νερά ενώ βρισκόταν εν πλω.

Οι πρώτες αναφορές που έφτασαν στις αρχές έκαναν λόγο για νεκρούς και τραυματίες, αν και οι πληροφορίες αυτές ήταν αρχικά συγκεχυμένες ως προς τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον έξι ατόμων, ενώ η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό των υπολοίπων επιβαινόντων.

Η επιχείρηση διάσωσης σε εξέλιξη

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στην περιοχή του ναυαγίου έσπευσαν τρία σκάφη της «Ακτοφυλακής», τα οποία ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες και τις προσπάθειες διάσωσης. Παράλληλα, τρία ιδιωτικά πλοιάρια συνέδραμαν ενεργά στην επιχείρηση, ενισχύοντας τις δυνάμεις που επιχειρούν στη θάλασσα.

Στην ξηρά, οι δυνάμες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και παραμένουν σε επιφυλακή, προκειμένου να παραλάβουν και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους διασωθέντες. Η μεγάλη αυτή επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται αδιάκοπα, με στόχο τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων του καταμαράν.

Οι συνθήκες της ανατροπής του πλοίου

Το καταμαράν, το οποίο είχε αποπλεύσει με 279 επιβαίνοντες, βρέθηκε σε δυσχερή θέση όταν άρχισε να παίρνει νερά, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου τεσσάρων μιλίων από την ακτή. Αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, ο κυβερνήτης του πλοίου επιχείρησε να πραγματοποιήσει ελιγμό με σκοπό την επιστροφή στο λιμάνι από όπου είχε αναχωρήσει.

Ωστόσο, παρά την προσπάθεια του κυβερνήτη, το σκάφος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον ελιγμό και να προσεγγίσει την ασφάλεια του λιμανιού. Λίγο αργότερα, το καταμαράν ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα όλοι οι επιβαίνοντες. Η ακριβής στιγμή και οι λεπτομέρειες της ανατροπής αποτελούν μέρος της εν εξελίξει διερεύνησης.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εισροή υδάτων και την επακόλουθη ανατροπή του καταμαράν παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ναυτικό ατύχημα.

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τυχόν ισχυρισμούς που αφορούν την κατασκευή ή την γενικότερη κατάσταση του πλοίου πριν από τον απόπλου. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως σε όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται παράλληλα με τις διαδικασίες διερεύνησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki