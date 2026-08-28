Οι Πυξ Λαξ έρχονται στο Κατράκειο για μία βραδιά

Οι αγαπημένοι Πυξ Λαξ επιστρέφουν στη σκηνή για μία ακόμη μεγάλη συναυλία, αυτή τη φορά στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας. Το ραντεβού έχει οριστεί για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, υποσχόμενοι μια βραδιά γεμάτη μουσική και αναμνήσεις. Η εμφάνισή τους έρχεται μετά από δύο κατάμεστες βραδιές στον Λυκαβηττό και μια σειρά από sold out συναυλίες που πραγματοποίησαν σε όλη την Ελλάδα.

Η επιστροφή σε έναν αγαπημένο χώρο

Το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, ένας από τους πιο αγαπημένους ανοιχτούς χώρους της πόλης, θα φιλοξενήσει τους Πυξ Λαξ για αυτή τη μοναδική βραδιά. Το συγκρότημα, με την πολυετή του παρουσία και τις διαχρονικές του επιτυχίες, επιλέγει ξανά έναν χώρο που έχει συνδεθεί με σημαντικές μουσικές στιγμές. Η συναυλία της 9ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου, προσφέροντας μια ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει ζωντανά τους αγαπημένους του καλλιτέχνες.

Η επιλογή του Κατράκειου για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας για τους Πυξ Λαξ, οι οποίοι συνεχίζουν να γεμίζουν τους συναυλιακούς χώρους σε κάθε τους εμφάνιση. Το κοινό της Νίκαιας και των γύρω περιοχών θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ένα πρόγραμμα που διατρέχει την πορεία τους

Στο Κατράκειο, οι Πυξ Λαξ θα παρουσιάσουν ένα εκτενές πρόγραμμα, το οποίο θα διατρέχει ολόκληρη τη μεγάλη τους πορεία στη μουσική. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει γενιές. Από τις κλασικές επιτυχίες όπως τα «Μοναξιά μου όλα» και «Γιατί», μέχρι τα συναισθηματικά «Ανόητες Αγάπες» και «Έπαψες Αγάπη Να Θυμίζεις».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης τραγούδια όπως τα «Οι Παλιές Αγάπες Πάνε Στον Παράδεισο» και «Πούλα Με», τα οποία παραμένουν διαχρονικά. Παράλληλα, οι Πυξ Λαξ θα παρουσιάσουν και κομμάτια από το πρόσφατο άλμπουμ τους, με τίτλο «Λίγο Χρώμα Για Τα Σκούρα», προσφέροντας μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία που συνδυάζει το παλιό με το νέο.

Μαζί τους στη σκηνή η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος

Στη σκηνή του Κατράκειου, τους Πυξ Λαξ θα πλαισιώσουν δύο αξιόλογοι καλλιτέχνες: η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Ορέστης Ντάντος. Και οι δύο φέρουν διαφορετικές συγγένειες με τον κόσμο των Πυξ Λαξ και έχουν ήδη αφήσει το δικό τους στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Η παρουσία τους αναμένεται να προσθέσει μια ξεχωριστή διάσταση στη συναυλία, εμπλουτίζοντας το μουσικό αποτέλεσμα.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα είναι γνωστή για το «Βαλς των Ονείρων», ενώ ο Ορέστης Ντάντος έχει ξεχωρίσει με τα «Μοναχοπαίδια» και τη συνολική του διαδρομή στη σύγχρονη τραγουδοποιία. Η συμμετοχή τους στη συναυλία των Πυξ Λαξ υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μελωδίες και ερμηνείες που θα ενθουσιάσουν το κοινό.

Οι συντελεστές της μουσικής βραδιάς

Για την υλοποίηση αυτής της μεγάλης μουσικής βραδιάς, μια ομάδα έμπειρων συντελεστών εργάζεται για να εξασφαλίσει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στις ηλεκτρικές κιθάρες θα βρίσκεται ο Χάρης Μιχαηλίδης, ενώ στα keyboards θα είναι ο Νίκος Σάλτας. Το πιάνο και το ακορντεόν θα αναλάβει η Ελευθερία Ναθαναήλ, ενώ στα τύμπανα θα βρίσκεται ο Αλέξης Κούρτης.

Το ηλεκτρικό μπάσο θα παίξει ο Άκης Αμπράζης και στα πνευστά θα είναι ο Χρήστος Κυριαζής. Την επιμέλεια ήχου έχουν αναλάβει οι Νίκος Παππάς και Σάκης Πυριόχος, ενώ την επιμέλεια φώτων οι Περικλής Μαθιέλλης και Φίλιππος Τρέπας. Η παραγωγή της συναυλίας ανήκει στην STRAY MUSIC, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την οργάνωση της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki