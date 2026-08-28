Γιορτή πολιτισμού με την αυγουστιάτικη πανσέληνο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους

Η αυγουστιάτικη πανσέληνος φέρνει και φέτος μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για 27η συνεχή χρονιά, το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική εμπειρία. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, ενώ 61 από αυτούς θα φιλοξενήσουν ειδικές εκδηλώσεις.

Η καθιερωμένη γιορτή του Αυγούστου

Για 27η συνεχή χρονιά, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος ενώνει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας σε μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, καθώς το κόκκινο φεγγάρι δημιουργεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στα μνημεία της χώρας μας.

Η διοργάνωση αυτή, που έχει γίνει πλέον θεσμός, κορυφώνεται την βραδιά της Πανσελήνου. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αυτήν, καθώς θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να τις παρακολουθήσουν.

Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων

Το φετινό πρόγραμμα δράσεων είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα εκδηλώσεων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις, να απολαύσουν μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, καθώς και να επισκεφθούν εκθέσεις. Επιπλέον, θα διοργανωθούν ειδικές ξεναγήσεις, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων. Συχνά, η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και με διάφορους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, ενισχύοντας έτσι τον χαρακτήρα της συλλογικής προσπάθειας.

Ελεύθερη είσοδος σε 126 χώρους

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, τη νύχτα της Πανσελήνου, συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την Ελλάδα θα ανοίξουν τις πύλες τους στο κοινό. Η είσοδος σε όλους αυτούς τους χώρους θα είναι ελεύθερη, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει την πολιτιστική κληρονομιά υπό το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού.

Αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει στους επισκέπτες να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία, ανακαλύπτοντας την ιστορία και την ομορφιά των μνημείων της χώρας μας σε ένα διαφορετικό, μαγευτικό περιβάλλον. Η ελεύθερη πρόσβαση ενθαρρύνει την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού σε αυτή τη γιορτή πολιτισμού.

Εκδηλώσεις και ώρες λειτουργίας

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού, εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί σε 61 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Αυτές οι εκδηλώσεις, που περιλαμβάνουν ποικίλες δράσεις, προσφέρουν ένα επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες να επιλέξουν έναν από αυτούς τους χώρους για την αυγουστιάτικη βραδιά.

Παράλληλα, 65 ακόμη χώροι, πέραν των 61 με εκδηλώσεις, θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Οι ώρες λειτουργίας για τους χώρους που θα είναι ανοιχτοί κυμαίνονται από τις 19:30 ή 20:00 έως τις 23:00 ή 24:00, δίνοντας επαρκή χρόνο στους επισκέπτες να απολαύσουν την εμπειρία.

Πληροφορίες για το κοινό

Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων και των ανοιχτών χώρων, το οποίο διοργανώνεται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, είναι διαθέσιμο για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δράσεις και τις τοποθεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυν https://www.culture.gov.gr.

Με πληροφορίες από: Topontiki