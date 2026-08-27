«Το μαύρο κουτί» του Γιώργου Ηλιόπουλου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Εν Αθήναις

Η κορυφαία μαύρη κωμωδία «Το μαύρο κουτί» του Γιώργου Ηλιόπουλου συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία και τη φετινή σεζόν. Μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία, η Εταιρεία Θεάτρου «Φάρος Τέχνης» παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά το έργο σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στο Θέατρο Εν Αθήναις.

Η επιστροφή της επιτυχημένης κωμωδίας

Η μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου, «Το μαύρο κουτί», επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Θέατρο Εν Αθήναις, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε στο κοινό την περασμένη σεζόν. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Κοέν, υπόσχεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών με την πρωτότυπη πλοκή και τις ερμηνείες των ηθοποιών.

Η Εταιρεία Θεάτρου «Φάρος Τέχνης» βρίσκεται πίσω από αυτή την παραγωγή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις κορυφαίες μαύρες κωμωδίες. Η απόφαση για τη συνέχιση των παραστάσεων για δεύτερη χρονιά αποτελεί ένδειξη της επιτυχίας και της καλλιτεχνικής αξίας του έργου.

Η υπόθεση του έργου

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα «μαύρο κουτί» που είναι ικανό να αποκαλύψει μυστικά, τα οποία θα αναστατώσουν πλήρως τη ζωή ενός πατέρα και του γιου του. Κανένα στοιχείο της ζωής τους δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο από αυτές τις αποκαλύψεις, καθώς όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν.

Η πλοκή εξελίσσεται μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και την εναγώνια προσπάθεια των χαρακτήρων για μια τελευταία ανάσα, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν τις ανατροπές που φέρνουν τα αποκαλυπτόμενα μυστικά.

Οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι

Το έργο ζωντανεύει στη σκηνή από ένα έμπειρο και ταλαντούχο καστ ηθοποιών. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συμμετέχουν οι Στέφανος Κυριακίδης, Μαρία Κανελλοπούλου, Νικολέττα Καρρά, Σταύρος Καραγιάννης και Κατερίνα Κυριαζή.

Οι ηθοποιοί καλούνται να αποδώσουν τις πολύπλοκες σχέσεις και τα συναισθήματα των χαρακτήρων, φέρνοντας στη σκηνή την ένταση και το χιούμορ που χαρακτηρίζουν τη μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου.

Η δυναμική των σχέσεων και η ανατροπή

Η ιστορία ξεκινά με τον γιο να βρίσκεται αποκομμένος από τον πατέρα του για χρόνια, δραστηριοποιούμενος επαγγελματικά στη Νέα Υόρκη, όπου κυνηγά την εδραίωση της καριέρας του. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν ριζικά όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι.

Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον πατέρα του, και το συγκρουσιακό τους παρελθόν αναμένεται να προκαλέσει μια βαθιά αναθεώρηση του παρόντος. Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή και των δύο ανδρών, άλλοτε φέρνοντας ισορροπία κι άλλοτε προκαλώντας αλλαγή.

Χιούμορ και ευαισθησία στην αντιμετώπιση του φόβου

Μέσα από όλες αυτές τις ανατροπές και τις αποκαλύψεις, οι χαρακτήρες του έργου, με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση, θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με τους φόβους τους. Η παράσταση εξερευνά πώς οι άνθρωποι αντιδρούν όταν τα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια και οι σχέσεις δοκιμάζονται.

Το έργο θέτει το ερώτημα αν αυτή η δοκιμασία, παρά τις δυσκολίες της, μπορεί τελικά να αποτελέσει ένα δώρο και μια αφορμή για να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους, προσφέροντας μια νέα προοπτική στις διαλυμένες σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos