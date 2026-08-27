Κριτική ταινίας: «Γράμματα αγάπης» – Η μητρότητα δεν είναι ιδιοκτησία, είναι μουσική

Η πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα Αλίς Ντουάρντ παρουσιάζει την ταινία «Γράμματα αγάπης», με γαλλικό τίτλο «Les preuves d’ amour», η οποία εστιάζει στην «αχανή» έννοια της μητρότητας. Η ταινία παρακολουθεί την ιστορία της Σελίν και της Νάντια, ενός ζευγαριού που περιμένει το πρώτο του παιδί, με τη Νάντια να είναι η κυοφορούσα. Καθώς η εγκυμοσύνη προχωρά, οι αρχικές δυσκολίες και μια κρίση αρχίζουν να εμφανίζονται στη σχέση του ζεύγους.

Η ιστορία και οι πρωταγωνίστριες

Η Σελίν και η Νάντια, μετά τον πρόσφατο γάμο τους, βιώνουν την πρώτη περίοδο της εγκυμοσύνης σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Ωστόσο, με την εξέλιξη της κύησης, οι πρώτες δυσκολίες κάνουν την εμφάνισή τους, οδηγώντας σε μια κρίση στη σχέση τους. Η ταινία αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ζευγάρι, καθώς η μία σύντροφος κυοφορεί και η άλλη προσπαθεί να βρει τον δικό της ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Η Νάντια κουβαλάει το έμβρυο στην κοιλιά της, βιώνοντας το «σωματικό» γεγονος της εγκυμοσύνης, το οποίο περιγράφεται ως ουσιώδες και δύσκολο. Παράλληλα, η Σελίν παρακολουθεί τις αντιδράσεις της συζύγου της, αδυνατώντας να συμμετάσχει πιο ενεργά στις ψυχικές αναταράξεις που βιώνει η Νάντια. Αυτή η δυναμική αποτελεί τον πυρήνα της αφήγησης, εξερευνώντας τις διαφορετικές πτυχές της εμπειρίας της αναμονής ενός παιδιού σε ένα ομόφυλο ζευγάρι.

Η προσέγγιση της μητρότητας

Η Αλίς Ντουάρντ προσεγγίζει τη μητρότητα με μια σκηνοθετική τόλμη, εστιάζοντας όχι μόνο στο «ψυχολογικό» γεγονός που επηρεάζει τα δύο μέλη της οικογένειας, αλλά κυρίως στο «σωματικό» γεγονός της κυοφορίας. Η ταινία καταπιάνεται με τις κρίσεις πανικού που βιώνει η κυοφορούσα Νάντια, καθώς και με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Σελίν, η οποία προσπαθεί να βρει τη θέση της σε αυτή τη διαδικασία.

Η σκηνοθέτιδα επιλέγει να προσπεράσει με διακριτικότητα και ειλικρίνεια τον κοινωνικό αντίκτυπο ενός τέτοιου θέματος, καθώς και την περιρρέουσα απορία, αμηχανία και άγνοια. Αντί να εστιάσει στις εξωτερικές κοινωνικές αντιδράσεις, η Ντουάρντ στρέφεται στην εσωτερική χαρτογράφηση του περίεργου ψυχισμού της Σελίν, αναδεικνύοντας τις προσωπικές της μάχες και συνειδητοποιήσεις.

Ο ρόλος της Σελίν και οι κοινωνικές προεκτάσεις

Η Σελίν, εκ παραλλήλου με την εγκυμοσύνη της Νάντιας, προσπαθεί να συγκεντρώσει δεκαπέντε υπογραφές. Αυτές οι υπογραφές έχουν ως στόχο να προσμαρτυρήσουν την ικανότητά της να αναλάβει τις συντροφικές ευθύνες στην ανατροφή του παιδιού. Η προσπάθεια αυτή υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα ομόφυλο ζευγάρι στην αναγνώριση των γονεϊκών του δικαιωμάτων.

Η Σελίν βρίσκεται σε μια περίεργη ψυχολογική κατάσταση, καθώς θα καταγραφεί ως «πατέρας», την ώρα που το σώμα της και η ψυχοσύνθεσή της επιθυμούν τη μητρότητα. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση την οδηγεί σε μια πορεία όπου μπερδεύεται, θυμώνει, απελπίζεται και παραπατάει. Ωστόσο, τελικά ορθοποδεί, φτάνοντας στη συνειδητοποίηση ότι η μητρότητα δεν αποτελεί αντικείμενο του «ποιός κυοφορεί», αλλά του «ποιός αγκαλιάζει» τη νέα ζωή.

Η απουσία των ανδρών και η παρουσία της μουσικής

Στο φιλμ, οι άνδρες είναι εμφανώς απόντες από κάθε ουσιαστική δραστηριότητα, κρατώντας τον ρόλο του κομπάρσου. Όπου εμφανίζονται, η παρουσία τους περιορίζεται στο να προσθέσουν την αδυναμία τους στα πρακτικά καθήκοντα της ανατροφής των τέκνων τους. Συμπληρώνουν απλώς το σκηνικό των δυσκολιών, το οποίο φέρνει κρίσεις πανικού στην κυοφορούσα Νάντια και στη σύζυγό της Σελίν.

Έμμεση πρωταγωνίστρια σε όλο αυτό το σκηνικό είναι η μητέρα της Σελίν, η οποία παρεμβαίνει διαρκώς στις σχέσεις του ζεύγους. Η μητέρα, μια σπουδαία πιανίστα, φαίνεται να έχει θυσιάσει τη μητρότητα στον βωμό της καριέρας της. Τώρα, με τη «δεύτερη ευκαιρία» που της παρουσιάζεται, η μουσικός σχολιάζει με τις νότες της τα όσα την περιβάλλουν, καθώς και όσα στερήθηκε και έχασε σε σχέση με την εμπειρία της μητρότητας. Παράλληλα, φέρνει την κόρη της, τη Σελίν, σε δύσκολη θέση, με τις ενέργειές της.

Με πληροφορίες από: Topontiki