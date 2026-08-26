Η αυλαία του 10ου διεθνούς φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου «ΑΝΩ» έπεσε με μεγαλοπρεπή συναυλία

Με μια μεγαλοπρεπή συναυλία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου της Άνω Σύρου, έπεσε την Κυριακή 23 Αυγούστου η αυλαία του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου «ΑΝΩ». Η φετινή επετειακή διοργάνωση, που συμπλήρωσε δέκα χρόνια ζωής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στο κοινό που την παρακολούθησε.

Η διοργάνωση αυτή χαρακτηρίστηκε ως η πιο δυναμική και εξωστρεφής στην ιστορία του θεσμού, αποτελώντας έναν σημαντικό σταθμό για την πολιτιστική ζωή της Σύρου. Το Φεστιβάλ «ΑΝΩ» έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας πολιτιστικός θεσμός, προσελκύοντας καλλιτέχνες και φιλότεχνους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η τελευταία βραδιά και οι πρωταγωνιστές της

Η τελευταία βραδιά του Φεστιβάλ είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης μουσικής συνάντησης. Ο σπουδαίος Τσέχος οργανίστας Petr Kolař εντυπωσίασε το κοινό με τη δεξιοτεχνία και την εκφραστική του δύναμη, ερμηνεύοντας στο ιστορικό εκκλησιαστικό όργανο του Αγίου Γεωργίου. Η παρουσία του αποτέλεσε ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα της βραδιάς, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του οργάνου και το ταλέντο του καλλιτέχνη.

Παράλληλα, οι νεαρές Τσέχες βιολονίστριες Magdalena Zajączkova και Hana Jasańska ξεχώρισαν για την αρτιότητα της ερμηνείας τους, τη φρεσκάδα και το εξαιρετικό μουσικό τους δέσιμο. Η συνύπαρξη των οργάνων και των ερμηνευτών δημιούργησε μια μοναδική ακουστική εμπειρία για τους παρευρισκόμενους. Η συμβολή τους στην επιτυχία της τελικής συναυλίας ήταν καθοριστική, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην εκδήλωση.

Η συγκλονιστική παρουσία της χορωδίας νέων

Συγκλονιστική υπήρξε και η παρουσία της Χορωδίας Νέων του le-de-France, η οποία εμφανίστηκε υπό τη διεύθυνση του Pierre-Louis de Laporte. Οι νεανικές φωνές των μελών της χορωδίας γέμισαν τον Καθεδρικό Ναό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και βαθιάς συγκίνησης. Το κοινό παρακολούθησε καθηλωμένο αυτή τη μουσική εμπειρία, η οποία αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο για τη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ.

Η ερμηνεία της χορωδίας αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο δυνατά σημεία της βραδιάς, προσφέροντας στο κοινό στιγμές υψηλής αισθητικής και πνευματικής ανάτασης. Η αρμονία των φωνών και η καλλιτεχνική διεύθυνση συνέβαλαν στην ολοκλήρωση μιας πραγματικά αξέχαστης μουσικής βραδιάς, που επισφράγισε την επιτυχία της επετειακής διοργάνωσης.

Οι συντελεστές και οι τιμητικές διακρίσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, τις συναυλίες του Φεστιβάλ προλόγισε ο μουσικός παραγωγός και σύμβουλος προγράμματος Νίκος Κανελλόπουλος, ο οποίος καθοδήγησε το κοινό στις μουσικές επιλογές. Την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ είχε ο διεθνούς κύρους αρχιμουσικός Στέφανος Τσιαλής, ο οποίος συνέβαλε στην υψηλή ποιότητα του προγράμματος.

Εκ μέρους των διοργανωτών, της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, ο εκτελεστικός διευθυντής του Φεστιβάλ «ΑΝΩ», Χάρης Βεκρής, εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης. Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Καθολικών Σύρου, Πέτρος Ρούσσος, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον θεσμό τα προηγούμενα χρόνια, τιμώντας την προσφορά τους.

Την τελευταία συναυλία παρακολούθησε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος τιμήθηκε για τη στήριξη της κεντρικής τράπεζας της χώρας στο Φεστιβάλ «ΑΝΩ». Επίσης, ο ιδρυτής της Χορωδίας Νέων του le-de-France, Francis Bardot, τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά του στη χορωδιακή μουσική και ειδικότερα στη Σύρο, αναγνωρίζοντας το έργο του.

Μια δεκαετία πολιτιστικής προσφοράς

Η φετινή επετειακή διοργάνωση, με τον τίτλο «10 χρόνια ΑΝΩ – 200 χρόνια Ερμούπολη», υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός όχι μόνο για το ίδιο το Φεστιβάλ, αλλά και για την ευρύτερη πολιτιστική ζωή της Σύρου. Αυτή η διπλή επέτειος υπογράμμισε τη μακρά παράδοση και την προσφορά του θεσμού στην τοπική κοινωνία και στον πολιτισμό γενικότερα.

Στη διάρκεια των δέκα ετών λειτουργίας του, το Φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει σημαντικές στιγμές, όπως την ιστορική εμφάνιση του Olivier Latry, του οργανίστα – θρύλου – της Παναγίας των Παρισίων. Επίσης, αναφέρθηκε η συμβολική «Μουσική συνάντηση δύο θρησκευτικών παραδόσεων» στον Ιερό Ναό Αγίου, γεγονός που αναδεικνύει τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ.

Τη βραδιά έκλεισε ο Αποστολικός Τοποτηρητής της Καθολικής Επισκοπής Σύρου, π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος, ο οποίος ευχήθηκε στο Φεστιβάλ «ΑΝΩ» να γιορτάσει την επόμενη δεκαετία του με ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Οι ευχές αυτές σηματοδοτούν την προσδοκία για τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του σημαντικού πολιτιστικού γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Topontiki