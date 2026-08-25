Η Ρένα Δούρου για την παραίτηση Σέρμπου: Ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αναφέρθηκε στην παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου από τη θέση του συμβούλου Εξωτερικής Πολιτικής του πρωθυπουργού. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την κυρία Δούρου, «δημιουργεί εύλογες ανησυχίες» για την πορεία της εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

Οι ανησυχίες αυτές εκφράζονται σε μια περίοδο όπου παρατηρείται «κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας». Η κυρία Δούρου συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην «αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος» και στις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη».

Τα ερωτήματα της Ρένας Δούρου για τους λόγους της παραίτησης

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αποχώρηση του κ. Σέρμπου από το πρωθυπουργικό επιτελείο. Η κυρία Δούρου ζήτησε να διευκρινιστεί εάν η παραίτηση σχετίζεται με συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή εσωτερικές διαφωνίες.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έθεσε η Ρένα Δούρου αφορά την πρόσφατη επικριτική τοποθέτηση του κ. Σέρμπου για την πολιτική του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η κυρία Δούρου διερωτήθηκε αν αυτή η τοποθέτηση, η οποία είχε αποδοκιμαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έπαιξε ρόλο στην απόφαση του συμβούλου να παραιτηθεί.

Πιθανές αντικρουόμενες απόψεις στο πρωθυπουργικό επιτελείο

Πέρα από την τοποθέτηση για την πολιτική Τραμπ, η Ρένα Δούρου έθεσε και το ενδεχόμενο η παραίτηση να έχει να κάνει με αντικρουόμενες απόψεις εντός του πρωθυπουργικού επιτελείου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε πιθανές διαφωνίες σχετικά με τη στάση που πρέπει να τηρηθεί έναντι της Τουρκίας.

Η κυρία Δούρου υπογράμμισε τη σημασία αυτών των ερωτημάτων «ειδικά στη σημερινή συγκυρία». Τόνισε ότι σε αυτή την περίοδο, «τα δήθεν “ήρεμα νερά στο Αιγαίο” αποκαλύπτονται ως αυτό που είναι στην αλήθεια – προπαγάνδα του Μεγάρου Μαξίμου», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική από την εικόνα που προβάλλεται.

Κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης

Η Ρένα Δούρου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο άσκησης της εξωτερικής της πολιτικής. Ανεξάρτητα από τους ακριβείς λόγους της παραίτησης του κ. Σέρμπου, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι αυτή η εξέλιξη «φέρνει στο προσκήνιο την πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την κυρία Δούρου, η κυβέρνηση ασκεί την Εξωτερική Πολιτική «όχι με όρους συμφερόντων της πατρίδας μας, αλλά ψηφοθηρικούς, κομματικού οφέλους». Αυτοί οι όροι, όπως πρόσθεσε, είναι «κατώτεροι των σημερινών, κρίσιμων περιστάσεων που απαιτούν συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας».

Απουσία συνεκτικής εθνικής στρατηγικής

Η Ρένα Δούρου κατέληξε στην κριτική της, δηλώνοντας ότι μια τέτοια συνεκτική εθνική στρατηγική «απουσιάζει εδώ και επτά χρόνια από την Εξωτερική Πολιτική της σημερινής κυβέρνησης». Η δήλωσή της υπογραμμίζει την ανάγκη για μια σταθερή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στα εθνικά θέματα.

Η παραίτηση του διεθνολόγου Σωτήρη Σέρμπου και οι δηλώσεις της Ρένας Δούρου αναδεικνύουν τις πολιτικές διαστάσεις και τις ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki