Χάρης Βαρθακούρης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Δημήτρη Κόκοτα

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από διετή μάχη για την υγεία του. Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του φίλου και συναδέλφου του. Στο μήνυμά του, ο Βαρθακούρης αναφέρθηκε στη στενή φιλία που τους συνέδεε και στις κοινές τους στιγμές.

Η είδηση του θανάτου και ο αποχαιρετισμός

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από διετή μάχη που έδωσε για την υγεία του.

Λίγο αργότερα, ο Χάρης Βαρθακούρης προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον φίλο και συνάδελφό του. Στο μήνυμά του, ο τραγουδιστής ανέφερε πως δεν είναι σίγουρος αν υπάρχει «σωστός» τρόπος να αποχαιρετήσει κανείς έναν φίλο, ενώ παραδέχθηκε ότι η είδηση που απευχόταν για πολύ καιρό, έφτασε τελικά στα αυτιά του.

Η προετοιμασία για το αναπόφευκτο

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε στη δημοσίευσή του πως, κάπου μέσα του, γνώριζε ότι αυτή η μέρα μπορεί να έρθει. Είχε προετοιμαστεί, όσο μπορεί κανείς να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Ωστόσο, τώρα που η στιγμή έφτασε, αντιλαμβάνεται ότι τελικά οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ πραγματικά έτοιμοι για μια τέτοια απώλεια.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, άλλο είναι να γνωρίζεις ότι κάποιος μπορεί ανά πάσα στιγμή να φύγει και άλλο να συνειδητοποιείς ότι δεν θα τον ξαναδείς, δεν θα ξαναμιλήσετε και δεν θα γελάσετε ξανά μαζί.

Τα χρόνια της στενής φιλίας και οι κοινές εμπειρίες

Στη δημοσίευσή του, ο Χάρης Βαρθακούρης μοιράστηκε με το κοινό μία σειρά από φωτογραφίες του με τον αείμνηστο φίλο και συνάδελφό του. Στα στιγμιότυπα αυτά, εμφανίζονται επίσης ο Στέλιος Διονυσίου και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, μαρτυρώντας την κοινή τους πορεία και τις δυνατές φιλίες που τους συνέδεαν.

Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι θα θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα όπως τον γνώρισε και όπως τον αγάπησε όλη η παρέα τους, μαζί με τον Γρηγόρη και τον Στέλιο. Οι τέσσερις τους είχαν ταξιδέψει σε όλο τον πλανήτη, τραγουδώντας και χαρίζοντας χαρά στους Έλληνες της διασποράς. Ο Βαρθακούρης αναφέρθηκε στις καλές στιγμές, στις «τρέλες» και στα απίστευτα γέλια τους μέχρι δακρύων, στοιχεία που καθόρισαν την προσωπικότητα του Δημήτρη Κόκοτα.

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν στενή φιλία επί σειρά ετών, έχοντας μοιραστεί πολλές κοινές εμπειρίες τόσο πάνω στη σκηνή όσο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το «μεγαλύτερο δώρο» που αφήνει ένας άνθρωπος

Ο Χάρης Βαρθακούρης τόνισε πως ίσως αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος πίσω του: να υπάρχουν άνθρωποι που θα χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμα κι αν τα μάτια τους είναι βουρκωμένα. Αυτό το μήνυμα υπογραμμίζει τη βαθιά επίδραση που είχε ο Δημήτρης Κόκοτας στους γύρω του.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, το σημαντικότερο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας άνθρωπος είναι να υπάρχουν εκείνοι που θα συνεχίσουν να χαμογελούν όταν τον θυμούνται, ακόμη και με βουρκωμένα μάτια, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του μέσα από θετικά συναισθήματα.

Ο συγκινητικός επίλογος: «Μέχρι να ξαναβρεθούμε»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χάρης Βαρθακούρης απέφυγε να πει το οριστικό «αντίο» στον αγαπημένο του φίλο. Αντίθετα, επέλεξε μία φράση γεμάτη ελπίδα και αγάπη, γράφοντας: «Καλό ταξίδι, φίλε μου. Δεν θα πω “αντίο”. Θα πω απλώς… μέχρι να ξαναβρεθούμε».

Αυτά τα λόγια επισφράγισαν τον βαθύ σεβασμό και τη στοργή που έτρεφε για τον Δημήτρη Κόκοτα, αφήνοντας ένα μήνυμα αιώνιας φιλίας και σύνδεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader