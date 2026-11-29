Οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία κατέγραψαν ρεκόρ συμμετοχής, ξεπερνώντας το 78% των ψηφοφόρων, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Με την καταμέτρηση των ψήφων να βρίσκεται σε εξέλιξη, το Λαϊκό Κόμμα (PP) εμφανίζει καθαρό προβάδισμα έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ. Η νύχτα αναμένεται μακρά, καθώς το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με το ακροδεξιό Vox δημιουργεί ένα θρίλερ για την επίτευξη της απόλυτης πλειοψηφίας στο ισπανικό κοινοβούλιο.

Τα πρώτα αποτελέσματα και το προβάδισμα του Λαϊκού Κόμματος

Οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία βρίσκονται σε εξέλιξη ως προς την καταμέτρηση των ψήφων, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ένα καθαρό προβάδισμα για το Λαϊκό Κόμμα (PP). Με καταμετρημένο το 12,57% των ψήφων, η παράταξη του Φεϊχό έχει εξασφαλίσει 129 έδρες στο κοινοβούλιο. Αντίστοιχα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), με επικεφαλής τον Πέδρο Σάντσεθ, συγκεντρώνει 113 έδρες.

Η εικόνα αυτή διατηρήθηκε και με την περαιτέρω πρόοδο της καταμέτρησης, καθώς με το 14,88% των ψήφων να έχει πλέον ενσωματωθεί στα επίσημα αποτελέσματα, οι αριθμοί παραμένουν σταθεροί. Το Λαϊκό Κόμμα εξακολουθεί να προηγείται με 129 έδρες, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ διατηρεί τις 113 έδρες του, υποδεικνύοντας μια σταθερή τάση στα αρχικά στάδια της εκλογικής διαδικασίας.

Η δυναμική του Vox και το σενάριο της συνεργασίας

Στο πλαίσιο των εκλογικών αποτελεσμάτων, το ακροδεξιό κόμμα Vox έχει εξασφαλίσει 47 έδρες στο ισπανικό κοινοβούλιο. Αυτός ο αριθμός καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η αθροιστική δύναμη του Λαϊκού Κόμματος και του Vox ανέρχεται συνολικά στις 176 έδρες.

Ο αριθμός των 176 εδρών είναι ακριβώς αυτός που απαιτείται για την επίτευξη της απόλυτης πλειοψηφίας στο ισπανικό κοινοβούλιο, γεγονός που καθιστά τη νύχτα των εκλογών ιδιαίτερα κρίσιμη. Τα exit poll είχαν ήδη υποδείξει μια οριακή πλειοψηφία για το κόμμα του Φεϊχό, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι το Vox και το Λαϊκό Κόμμα θα συμφωνούσαν για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Η έξοδος των Podemos από τη Βουλή

Μια σημαντική εξέλιξη που προκύπτει από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων αφορά την παράταξη των Podemos. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί, οι Podemos δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την απουσία της συγκεκριμένης πολιτικής δύναμης από το ισπανικό κοινοβούλιο, με βάση τα αρχικά στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης. Η πορεία των Podemos στις φετινές εκλογές, όπως διαμορφώνεται από τα τρέχοντα αποτελέσματα, τους αφήνει εκτός της νομοθετικής διαδικασίας.

Ρεκόρ συμμετοχής στις ισπανικές βουλευτικές εκλογές

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στοιχεία των φετινών βουλευτικών εκλογών στην Ισπανία είναι η εντυπωσιακή προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή ξεπέρασε το 78%, ποσοστό που χαρακτηρίζεται ως το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Αυτό το υψηλό ποσοστό συμμετοχής πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 1982, όταν η προσέλευση των ψηφοφόρων είχε φτάσει σχεδόν το 80%. Η εκλογική αναμέτρηση του 1982 είχε σημαδέψει την πρώτη νίκη του Σοσιαλιστή Φελίπε Γκονθάλεθ, ενώ τώρα ο Πέδρο Σάντσεθ, ο δεύτερος μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ανατροπή από τον Φεϊχό.

Με πληροφορίες από: Topontiki