Ο Αμαζόνιος μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα οργανωμένου εγκλήματος στη Νότια Αμερική, καθώς τα ισχυρά καρτέλ, που αρχικά έχτισαν την περιουσία τους από τα ναρκωτικά, ανακαλύπτουν πλέον νέες πηγές πλούτου. Η παράνομη οικονομία στην περιοχή αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, με τον χρυσό, την πολύτιμη ξυλεία και τα προστατευόμενα είδη ζώων και ψαριών να βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Οι συμμορίες εκμεταλλεύονται την περιορισμένη παρουσία των κρατικών αρχών για να επεκτείνουν τη δράση τους και να διεκδικήσουν τον έλεγχο των φυσικών πόρων, τρομοκρατώντας ολόκληρες κοινότητες.

Η επέκταση των καρτέλ πέρα από τα ναρκωτικά

Τα καρτέλ του Αμαζονίου έχουν διευρύνει σημαντικά το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, ξεφεύγοντας από το παραδοσιακό εμπόριο ναρκωτικών. Ο Αμαζόνιος προσφέρει πλέον πολύ περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις εκμεταλλεύονται την απουσία ή την αδυναμία των κρατικών αρχών. Η διεκδίκηση του ελέγχου των φυσικών πόρων έχει γίνει βασικός στόχος, οδηγώντας σε μια νέα εποχή οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.

Στα βάθη του τροπικού δάσους, ειδικά εκεί όπου συναντώνται τα σύνορα της Βραζιλίας, της Κολομβίας και του Περού, οι στρατιωτικές περιπολίες δεν επικεντρώνονται πλέον μόνο στην αναζήτηση φορτίων κοκαΐνης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται πλέον και ο παράνομος χρυσός, η ξυλεία που προέρχεται από παρθένα δάση, καθώς και το παράνομο εμπόριο άγριας πανίδας.

Γεωγραφική εξάπλωση και νέες συμμαχίες

Οι εγκληματικές οργανώσεις της Βραζιλίας διευρύνουν την επιρροή τους σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην αντιμετώπιση των μεξικανικών καρτέλ, οι βραζιλιάνικες συμμορίες αναπτύσσουν σχέσεις με ένοπλες ομάδες στην Κολομβία και με άλλες συμμορίες στο Περού, τη Βολιβία και την Παραγουάη.

Αυτή η συνεργασία έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εγκληματικών δραστηριοτήτων που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα των χωρών. Μεταξύ των ισχυρότερων οργανώσεων που πρωταγωνιστούν σε αυτή την επέκταση είναι το Primeiro Comando da Capital (PCC) και το Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), δύο από τις μεγαλύτερες εγκληματικές ομάδες της Βραζιλίας, οι οποίες έχουν επεκτείνει τη δράση τους πολύ πέρα από τα σύνορα της χώρας τους.

Τα ευρήματα της έρευνας "Amazon Underworld"

Το μέγεθος και η έκταση του προβλήματος αναδεικνύονται μέσα από τα στοιχεία μιας έρευνας που διεξήχθη από το δημοσιογραφικό δίκτυο Amazon Underworld. Η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε στις 28 Οκτωβρίου και παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της εγκληματικής δραστηριότητας στην περιοχή του Αμαζονίου.

Σύμφωνα με την έρευνα, από τους 1.310 δήμους που εξετάστηκαν σε έξι χώρες της λεκάνης του Αμαζονίου, στους 768 από αυτούς, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 59%, καταγράφηκε παρουσία εγκληματικών οργανώσεων ή ένοπλων ομάδων. Επιπλέον, στο ένα τρίτο των δήμων όπου εντοπίστηκε εγκληματική δραστηριότητα, δρουν περισσότερες από μία οργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα του δικτύου. Τουλάχιστον εννέα εγκληματικά δίκτυα έχουν επεκταθεί και λειτουργούν σε δύο ή περισσότερες χώρες, ενισχύοντας τον διασυνοριακό χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες

Η μάχη για τον έλεγχο των φυσικών πόρων στον Αμαζόνιο έχει σοβαρές επιπτώσεις στις τοπικές κοινότητες. Η δράση των εγκληματικών οργανώσεων συνοδεύεται από ένα κλίμα βίας και εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, καταγράφονται δολοφονίες, εκβιασμοί και απειλές που στοχεύουν τους κατοίκους της περιοχής.

Αυτές οι ενέργειες δημιουργούν ένα περιβάλλον φόβου και ανασφάλειας, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και την επιβίωση των ανθρώπων που ζουν στα βάθη του τροπικού δάσους. Η τρομοκρατία που ασκούν οι συμμορίες αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής τους για την εδραίωση του ελέγχου τους επί των πολύτιμων φυσικών πόρων.

Με πληροφορίες από: Newsit