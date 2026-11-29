Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, παρά τη βροχή, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τη φτώχεια, τη διαφθορά και την καταστολή που ασκείται σε βάρος της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία. Η μεγάλη αυτή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έπειτα από κάλεσμα περισσότερων από 100 οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας.

Μαζική κινητοποίηση στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα που απηύθυναν από κοινού εργατικά συνδικάτα, σύλλογοι, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και τη συνεχή βροχή, η συμμετοχή ήταν μαζική, με χιλιάδες ανθρώπους να κατακλύζουν την πλατεία.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική. Η κινητοποίηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική έκφραση δυσαρέσκειας από ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Τουρκίας.

Τα κεντρικά αιτήματα των διαδηλωτών

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκαν η φτώχεια, η διαφθορά και η καταστολή. Οι διαδηλωτές ζήτησαν «Δικαιοσύνη, ψωμί και ελευθερία», τονίζοντας την ανάγκη για τερματισμό της φτώχειας και της διαφθοράς που, όπως υποστηρίζουν, μαστίζουν τη χώρα.

Μεταξύ των συνθημάτων που κυριάρχησαν στα πλακάτ ήταν τα εξής: «Όχι στη φτώχεια και τη διαφθορά», «Λίγη ζωή, πολλή δουλειά: Αρκετά!», «Για τους συνταξιούχους, πείνα· για όσους βρίσκονται κοντά στην εξουσία, χλιδή» και «Ένας προϋπολογισμός για τον λαό, όχι για τους κλέφτες». Αυτά τα συνθήματα αναδεικνύουν τις βασικές ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την οικονομική ανισότητα και την κατασπατάληση των πόρων.

Η φωνή των εργαζομένων και των συνταξιούχων

Ο πρόεδρος του συνδικάτου μεταλλουργών Birlesik Metal-Is, Οζκάν Ατάρ, απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά όλους όσοι αντιδρούν στην αδικία και την καταπίεση. «Σήμερα, αυτή η πλατεία δεν είναι γεμάτη μόνο με εργάτες. (…) Είναι γεμάτη από όλους όσους αρνούνται να υποταχθούν στη φτώχεια και την αδικία και που αρνούνται να σιωπήσουν μπροστά στην καταπίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ατάρ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «είναι επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε λογοδοσία για πράξεις διαφθοράς. Εξεγειρόμαστε κατά της λεηλασίας των πόρων μας από τον κύκλο των προνομιούχων που περιβάλλει όσους βρίσκονται στην εξουσία. (…) Θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και ειρήνη», συμπληρώνοντας τα αιτήματα των διαδηλωτών.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρέθηκε και η δεινή οικονομική κατάσταση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, οι οποίοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μειώνεται διαρκώς εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού. Ένας διαδηλωτής, μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Ilke TV, εξέφρασε την αγωνία του: «Πώς υποτίθεται ότι θα πληρώνουμε το ενοίκιό μας, το σχολείο των παιδιών μας ή θα εξοφλούμε τους λογαριασμούς μας με μια σύνταξη 23.500 λιρών (423 ευρώ); Κάθε χρόνο, οι αυξήσεις παραμένουν κάτω από τον πληθωρισμό».

Κύμα καταστολής κατά της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους στην καταστολή που αντιμετωπίζει η αντιπολίτευση στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις αναφορές, η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με πολυάριθμες επιθέσεις και οδηγείται συχνά σε δικαστήρια.

Μία από τις πρόσφατες αποφάσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις είναι αυτή που εμποδίζει τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, να θέσει υποψηφιότητα σε μελλοντικές προεδρικές εκλογές, καθώς ακυρώθηκε το πανεπιστημιακό του πτυχίο. Παράλληλα, επί μήνες, η κυβέρνηση διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά των μέσων ενημέρωσης και της κοινότητας των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων, εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας για τις δημοκρατικές ελευθερίες στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki