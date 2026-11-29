Έντονη εκκλησιαστική αντιπαράθεση σημειώθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στο Φανάρι, με επίκεντρο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου» στην Κωνσταντινούπολη. Αφορμή για την ένταση αποτέλεσε η άρνηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων να συλλειτουργήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον εσπερινό, προκαλώντας αναστάτωση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Η αφορμή της έντασης και το συλλείτουργο στη Μόσχα

Η ένταση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου κορυφώθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, όταν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων αρνήθηκε να συμμετάσχει στον εσπερινό μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του προγραμματισμού των εκδηλώσεων που λάμβαναν χώρα στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η στάση του Πατριάρχη Θεόφιλου έλαβε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είχε προηγηθεί, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, συλλείτουργο του ιδίου με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο. Υπό το πρίσμα αυτό, η άρνησή του να παραστεί στον εσπερινό εκλήφθηκε ως ιδιαίτερα προσβλητική πράξη, τόσο από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο όσο και από το Φανάρι.

Παρέμβαση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

Στην προσπάθεια να αποκλιμακωθεί η δημιουργηθείσα ένταση, παρενέβη η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία βρισκόταν εκείνη την περίοδο στο Φανάρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι προσπάθειες για την εξεύρεση μιας λύσης στην αντιπαράθεση βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ομαλοποίηση της κατάστασης.

Η συμπαράσταση του Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τάχθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεόδωρος Β’. Ο Πατριάρχης Θεόδωρος ενημέρωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη ότι δεν θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης, θέλοντας να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Οι δύο Προκαθήμενοι, ο Βαρθολομαίος και ο Θεόδωρος, αναμένεται να δειπνήσουν μαζί στο Φανάρι, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη στήριξη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη εν μέσω της έντονης εκκλησιαστικής αντιπαράθεσης.

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου»

Η έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου» επρόκειτο να εγκαινιαστεί στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, μετά τον εσπερινό, με την παρουσία των Πατριαρχών Βαρθολομαίου, Θεόφιλου και Θεόδωρου. Ωστόσο, παρά την αναμονή των προσκεκλημένων, κανένας από τους τρεις Πατριάρχες δεν έδωσε τελικά το «παρών» στην τελετή, λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί.

Η τελετή των εγκαινίων της έκθεσης πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση μίας ώρας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, τον οποίο συνόδευαν η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Τη διοργάνωση της έκθεσης είχε αναλάβει το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, με πρωτοβουλία του γενικού προξένου, Κωνσταντίνου Κούτρα. Η έκθεση αποτελούσε μέρος των εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis