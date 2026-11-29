Οι αρχές του Ισραήλ ανακοίνωσαν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 ότι θα επιδιώξουν την επιβολή θανατικής ποινής σε έναν Παλαιστίνιο, τον Κάντρι Σαμάρα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Γαλλοϊσραηλινού εποίκου Νετανέλ Τσουκρούν. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή του αμφιλεγόμενου νόμου για τη θανατική ποινή που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Μάιο. Εάν η ποινή επιβληθεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση στη χώρα από το 1962, όταν απαγχονίστηκε ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν.

Η υπόθεση της δολοφονίας του Νετανέλ Τσουκρούν

Ο Νετανέλ Τσουκρούν, Γαλλοϊσραηλινός έποικος, δολοφονήθηκε από έναν ένοπλο στις 20 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του μήνα, κοντά στον οικισμό Νέβε Τζουφ στην κεντρική κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα την παραμονή της εβραϊκής γιορτής Γιομ Κιπούρ.

Οι ισραηλινές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Κάντρι Σαμάρα ως υπόπτου για την ανθρωποκτονία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, ο Σαμάρα ομολόγησε την πράξη κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, δηλώνοντας ότι η επιθυμία του ήταν να «πεθάνει ως μάρτυρας».

Η ανακοίνωση της στρατιωτικής εισαγγελίας και το κατηγορητήριο

Ο στρατός του Ισραήλ ενημέρωσε επίσημα την οικογένεια του Νετανέλ Τσουκρούν για την πρόθεση της στρατιωτικής εισαγγελίας να καταθέσει κατηγορητήριο τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026. Το κατηγορητήριο θα βασιστεί στον νέο νόμο, ο οποίος προβλέπει την επιβολή θανατικής ποινής, εκτός εάν ένα στρατοδικείο αποφασίσει την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για ειδικούς λόγους.

Αυτή η ενέργεια αποτελεί το πρώτο κατηγορητήριο που κατατίθεται στο Ισραήλ από τότε που η νέα νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Μάιο. Η τελευταία εκτέλεση στη χώρα είχε πραγματοποιηθεί το 1962, όταν ο ναζί εγκληματίας πολέμου Άντολφ Άιχμαν απαγχονίστηκε.

Ο νέος αμφιλεγόμενος νόμος για τη θανατική ποινή

Ο αμφιλεγόμενος νόμος, που καθιστά τη θανατική ποινή δι’ απαγχονισμού τον κανόνα, εγκρίθηκε από την Κνεσέτ τον Μάρτιο. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ανήκει στον απερχόμενο υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος αποτελεί φυσιογνωμία της ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τον νόμο, η θανατική ποινή θα επιβάλλεται σε Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Πρακτικά, η «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες» θα ισχύει αποκλειστικά για τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις. Το γενικό πλαίσιο του νόμου ορίζει ότι όποιος «προκαλεί σκόπιμα τον θάνατο άλλου προσώπου με σκοπό να βλάψει έναν Ισραηλινό πολίτη ή κάτοικο, με σκοπό να επιφέρει το τέλος της ύπαρξης του Κράτους του Ισραήλ, καταδικάζεται σε θάνατο ή ισόβια κάθειρξη».

Δηλώσεις αξιωματούχων και πολιτικές αντιδράσεις

Ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαιρέτισε θερμά την ανακοίνωση του στρατού, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό βήμα». Σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Telegram, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οποιοσδήποτε τρομοκράτης κάνει κακό θα θανατώνεται». Επιπλέον, δημοσίευσε ένα φωτομοντάζ στο X, όπου απεικονίζεται να χαμογελά δίπλα σε μια θηλιά, προκαλώντας αντιδράσεις.

Την απόφαση του στρατοδικείου χαιρέτισε και ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς. Σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ότι πρόκειται για «την κατάλληλη τιμωρία για αυτόν τον ποταπό τρομοκράτη».

Με πληροφορίες από: Newsit