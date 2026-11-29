Ολοκληρώθηκε στο Τελ Αβίβ η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του επικεφαλής του Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ. Η δίωρη αυτή συνάντηση, που έλαβε χώρα στο αρχηγείο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, δεν συνοδεύτηκε από επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν εν μέσω των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την επίτευξη κυβερνητικής συνεργασίας στη χώρα.

Η δίωρη συνάντηση στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων

Η συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Γκάντι Άιζενκοτ διήρκεσε περίπου δύο ώρες, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πολιτικοί ηγέτες συναντήθηκαν στην πόλη του Τελ Αβίβ, με τον χώρο διεξαγωγής να είναι το αρχηγείο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η συνάντηση αυτή χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένων των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων και των εντατικών προσπαθειών που καταβάλλονται για τον σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Ο Νετανιάχου, ως κεντρικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις, συναντήθηκε με τον Άιζενκοτ, ο οποίος ηγείται του κόμματος Yashar, σε μια προσπάθεια να βρεθούν σημεία σύγκλισης.

Απουσία επίσημης ενημέρωσης για την έκβαση των συνομιλιών

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών που διεξήχθησαν μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Γκάντι Άιζενκοτ. Οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες ως προς το κατά πόσο σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος προς την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Η απουσία συγκεκριμένων ανακοινώσεων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται εντατικά ή να μην έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό και κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα. Ο κύριος στόχος των συζητήσεων παραμένει η επίτευξη συμφωνίας για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ωστόσο η τελική έκβασή τους εξακολουθεί να είναι αδιευκρίνιστη.

Η πρόταση Νετανιάχου για εναλλαγή στην πρωθυπουργία

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προβεί σε μια σημαντική ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου. Είχε δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την πρωθυπουργία στον Γκάντι Άιζενκοτ για το αρχικό διάστημα της κυβερνητικής θητείας.

Αυτή η πρόταση αποτελεί βασικό μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας εναλλαγής στην εξουσία, την οποία έχει θέσει στο τραπέζι ο Νετανιάχου. Η συμφωνία αυτή θα επέτρεπε στον Άιζενκοτ να αναλάβει τα ηνία της πρωθυπουργίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πριν από την ενδεχόμενη παράδοση της θέσης στον Νετανιάχου, εφόσον επιτευχθεί η συνολική κυβερνητική συνεργασία.

Η διορία 24 ωρών και οι παράλληλες διαβουλεύσεις του Άιζενκοτ

Από την πλευρά του, ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει θέσει μια αυστηρή διορία 24 ωρών στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίτευξη μιας κυβερνητικής συμφωνίας. Η διορία αυτή υπογραμμίζει την αίσθηση του επείγοντος που επικρατεί στις διαπραγματεύσεις και την ανάγκη για άμεσες και δεσμευτικές αποφάσεις από όλες τις πλευρές.

Παράλληλα με τις συζητήσεις του με τον Νετανιάχου, ο επικεφαλής του Yashar διεξάγει και άλλες διαβουλεύσεις. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τη συμμετοχή του Λικούντ, του κόμματος του Νετανιάχου. Αυτό δείχνει ότι ο Άιζενκοτ εξετάζει ενεργά όλες τις πιθανές επιλογές για την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την επίτευξη μιας βιώσιμης κυβερνητικής λύσης.

Με πληροφορίες από: Enikos