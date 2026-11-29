Το Ιράν απηύθυνε σαφές μήνυμα προς το Ιράκ, προτρέποντάς το να μην επιτρέπει σε άλλες χώρες να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των δύο γειτονικών κρατών. Αυτή η προτροπή διατυπώθηκε ύστερα από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Βαγδάτη προχώρησε στο κλείσιμο συνοριακών περασμάτων, κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα μεταφέρθηκε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, στον Ιρακινό ομόλογό του, Κασίμ αλ Αμπούντι, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του τελευταίου στην Τεχεράνη.

Το μήνυμα της Τεχεράνης στη Βαγδάτη

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, τόνισε στον Ιρακινό ομόλογό του, Κασίμ αλ Αμπούντι, ότι «δεν πρέπει να επιτραπεί σε ξένους να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ιράκ». Η δήλωση αυτή, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, υπογραμμίζει την επιθυμία της Τεχεράνης για απρόσκοπτη διμερή σχέση, μακριά από εξωτερικές πιέσεις.

Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων έλαβε χώρα σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο επίκεντρο, με το Ιράν να εκφράζει την ανησυχία του για τυχόν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή συνεργασία τους. Η ιρανική πλευρά επιδιώκει τη διατήρηση της αυτονομίας στις διμερείς τους υποθέσεις, χωρίς την επιρροή τρίτων κρατών.

Το πλαίσιο των εξελίξεων στα σύνορα

Η συνάντηση και η ιρανική προτροπή πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο αναφορών που έκαναν λόγο για κλείσιμο συνοριακών περασμάτων από την πλευρά του Ιράκ. Οι αναφορές αυτές συνδέουν τις ενέργειες της Βαγδάτης με προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να διευρύνουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, ενισχύοντας έτσι την πίεση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ επιδιώκουν, μέσω αυτών των ενεργειών, να περιορίσουν παράλληλα και το ιρανικό χερσαίο εμπόριο. Αυτή η εξέλιξη στα σύνορα αποτελεί το άμεσο έναυσμα για την έκκληση του Ιράν προς το Ιράκ, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί στην περιοχή και τις προσπάθειες για οικονομικό στραγγαλισμό.

Το αίτημα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσεΐν, είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το Ιράκ να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, πλην δύο εξ αυτών. Το αίτημα αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Ουάσιγκτον για την άσκηση αυξημένης οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, με στόχο την απομόνωση του Ιράν.

Η αποκάλυψη του Ιρακινού υπουργού επιβεβαιώνει τις αναφορές περί αμερικανικής παρέμβασης στις εμπορικές σχέσεις Ιράν-Ιράκ και δικαιολογεί την ανησυχία της Τεχεράνης. Η πολιτική αυτή των ΗΠΑ στοχεύει στην αποδυνάμωση της ιρανικής οικονομίας και στην περιορισμό της περιφερειακής επιρροής της χώρας, χρησιμοποιώντας ως μοχλό πίεσης τα συνοριακά περάσματα.

Όραμα για την περιφερειακή ασφάλεια

Πέρα από την άμεση προτροπή για μη παρέμβαση, ο Ιρανός αξιωματούχος, Μοχσέν Ρεζαΐ, εξέφρασε επίσης ένα ευρύτερο όραμα για την περιοχή. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Ρεζαΐ πρόσθεσε ότι «ένα ανεξάρτητο, ισχυρό και ανεπτυγμένο Ιράκ μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της νέας τάξης ασφαλείας στην περιοχή».

Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την επιθυμία του Ιράν για ένα σταθερό και ισχυρό Ιράκ, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην περιφερειακή ισορροπία, ενδεχομένως ως αντίβαρο σε εξωτερικές επιρροές. Η Τεχεράνη φαίνεται να θεωρεί το Ιράκ ως έναν κρίσιμο εταίρο για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos