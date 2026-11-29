Η τριμερής συνάντηση κορυφής στη Σεντζέν και η επιστροφή στη διπλωματία

Η ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής των Προέδρων των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Η σύνοδος αυτή, που έλαβε χώρα στο περιθώριο του APEC, σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στο διεθνές σύστημα. Συνδέει άμεσα τη μεγάλη γεωπολιτική εικόνα με τις περιφερειακές ισορροπίες, ιδίως στην ανατολική Μεσόγειο.

Η επιστροφή των μεγάλων δυνάμεων στη διπλωματία

Η συνάντηση κορυφής ανέδειξε την επιστροφή στη διπλωματία των μεγάλων δυνάμεων, με βασικό στόχο τη διαχείριση των παγκόσμιων κρίσεων. Παρά τις βαθιές δομικές αντιθέσεις που υπάρχουν σε ζητήματα όπως το Ουκρανικό και το Ιράν, υπήρξε αναγνώριση της ανάγκης αποφυγής μιας ανεξέλεγκτης και διευρυμένης θερμής σύγκρουσης.

Η τάση για αποκλιμάκωση και συνεννόηση στην κορυφή του διεθνούς συστήματος αντανακλάται άμεσα στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία διαμορφώνουν ένα διεθνές περιβάλλον που ευνοεί τη σταθερότητα έναντι της σύγκρουσης.

Η ανατολική Μεσόγειος ως κόμβος διασυνδέσεων

Η ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ένα σημείο συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μέσης Ανατολής και της περιοχής ΜΕΝΑ. Αυτή η περιοχή μετασχηματίζεται σταδιακά από ένα πεδίο παραδοσιακών εδαφικών και θαλάσσιων διεκδικήσεων σε έναν σημαντικό κόμβο ενεργειακών, εμπορικών και ψηφιακών διασυνδέσεων.

Ο μετασχηματισμός αυτός εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς τάσης για σταθερότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις μεγάλες δυνάμεις.

Ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας

Σε αυτό το διεθνές πλαίσιο, η Ελλάδα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας. Ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη διεθνή τάση για διπλωματική επίλυση των διαφορών. Παρά τις διαπιστωμένες δυσκολίες, διατηρούνται δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα.

Η υπεύθυνη ελληνική στάση αποτρέπει την κλιμάκωση και καθιστά τη χώρα αξιόπιστο συνομιλητή τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής αναβάθμιση της Ελλάδας προχωρά δυναμικά, παρά τις ακραίες και αναθεωρητικές συμπεριφορές που επιλέγει η Τουρκία.

Η αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ταυτόχρονα, η Κυπριακή Δημοκρατία αναβαθμίζεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό πολλαπλασιαστή ισχύος. Ως το νοτιοανατολικότερο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως θεσμικός εγγυητής του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της ασφάλειας στην περιοχή, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Παράλληλα, χάρη στη γεωγραφική της εγγύτητα και τις άριστες διπλωματικές της σχέσεις με αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία και οι χώρες του Κόλπου, αλλά και με το Ισραήλ, η Κύπρος αποτελεί αξιόπιστη γέφυρα επικοινωνίας, ανθρωπιστικής βοήθειας και διπλωματικής διαμεσολάβησης.

Η απομόνωση της Τουρκίας και οι αιτίες της

Η Άγκυρα επιχειρεί συχνά να αποδώσει στην Ελλάδα την αυξανόμενη ανησυχία της για τον διεθνή αποκλεισμό της. Ωστόσο, η απομόνωση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των δικών της αντιφατικών και αντισυμβατικών επιλογών.

Η απόκτηση και διατήρηση των ρωσικών συστημάτων S-400 έχει προκαλέσει βαθύ ρήγμα αξιοπιστίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ η μονομερής ρητορική της ενοχλεί σταθερά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, η έντονη επιθετικότητα της τουρκικής ηγεσίας απέναντι στο Ισραήλ και οι παρεμβάσεις της στα εσωτερικά της περιοχής έχουν προκαλέσει σοβαρή δυσφορία όχι μόνο στην Ιερουσαλήμ, αλλά και στα αραβικά κράτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki