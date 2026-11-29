Η κυβέρνηση της Ταϊπέι απηύθυνε έκκληση προς την Κίνα, ζητώντας της να επιδείξει σεβασμό προς το δημοκρατικό σύστημα της Ταϊβάν, καθώς και προς τις επιλογές του λαού της. Η ανακοίνωση αυτή εκδόθηκε την Κυριακή, μόλις μία ημέρα μετά τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών στο νησί. Η Ταϊβάν κάλεσε το Πεκίνο να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό το αποτέλεσμα της πρόσφατης εκλογικής διαδικασίας και να συνομιλήσει με τη δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη κυβέρνηση του νησιού.

Η έκκληση της Ταϊπέι για σεβασμό του δημοκρατικού συστήματος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, η κυβέρνηση της Ταϊπέι ζήτησε από την Κίνα να σεβαστεί πλήρως το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της Ταϊβάν. Αυτή η έκκληση δεν αφορά μόνο τις δομές του συστήματος, αλλά επεκτείνεται και στις ελεύθερες επιλογές που πραγματοποίησαν οι πολίτες της Ταϊβάν κατά την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των τοπικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Ταϊβάν, με την κυβέρνηση του νησιού να τονίζει την ανάγκη για αναγνώριση της δημοκρατικής βούλησης.

Η Ταϊπέι επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το Πεκίνο θα αναγνωρίσει την εγκυρότητα και τη σημασία των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ταϊβάν για την ανάδειξη των εκπροσώπων της. Η ανακοίνωση αυτή, η οποία εκδόθηκε την Κυριακή, υπογραμμίζει τη σταθερή θέση της Ταϊβάν ως προς την αυτοδιάθεση και την αναγνώριση της δημοκρατικής της λειτουργίας ως κράτους.

Απαίτηση για ρεαλιστική αντιμετώπιση του εκλογικού αποτελέσματος

Πιο συγκεκριμένα, η Ταϊβάν ζήτησε από την κινεζική πλευρά να προσεγγίσει με ρεαλισμό το αποτέλεσμα που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία. Αυτό σημαίνει την αποδοχή των δεδομένων που διαμορφώθηκαν από την ψήφο των πολιτών, χωρίς παρερμηνείες ή αμφισβητήσεις της νομιμότητας των διαδικασιών. Η έκκληση για ρεαλισμό αποτελεί κεντρικό σημείο της θέσης της Ταϊβάν, καθώς αφορά την αναγνώριση της πραγματικότητας που διαμορφώνεται από τη λαϊκή ετυμηγορία.

Η ανάγκη για ρεαλιστική αντιμετώπιση του εκλογικού αποτελέσματος τονίζεται ιδιαίτερα, καθώς η Ταϊβάν επιθυμεί να αποφευχθούν ενέργειες ή δηλώσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αξιοπιστία της δημοκρατικής διαδικασίας. Η κυβέρνηση της Ταϊπέι επιμένει στην αναγνώριση της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις κάλπες.

Κάλεσμα σε διάλογο με τη νόμιμη κυβέρνηση του νησιού

Παράλληλα με την απαίτηση για ρεαλισμό, η Ταϊβάν κάλεσε το Πεκίνο να ξεκινήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση του νησιού. Η κυβέρνηση αυτή χαρακτηρίζεται ρητά ως δημοκρατικά εκλεγμένη και νόμιμη, υπογραμμίζοντας τη βάση στην οποία πρέπει να διεξαχθεί οποιοσδήποτε διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών. Η ανάγκη για διάλογο με την αναγνωρισμένη ηγεσία του νησιού αποτελεί κεντρικό σημείο της θέσης της Ταϊπέι, καθώς μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία.

Η έμφαση στη νομιμότητα της εκλεγμένης κυβέρνησης της Ταϊβάν είναι κρίσιμη, καθώς καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους το νησί είναι πρόθυμο να εμπλακεί σε οποιαδήποτε συζήτηση με την Κίνα. Η Ταϊβάν επιδιώκει την αναγνώριση της πολιτικής της αυτονομίας και της ικανότητάς της να επιλέγει τους ηγέτες της μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

Το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων τονίζει τις δημοκρατικές επιλογές

Τη συγκεκριμένη θέση της Ταϊβάν ενίσχυσε και το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων, το οποίο αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τη χάραξη της πολιτικής του νησιού απέναντι στην Κίνα. Το Συμβούλιο, μέσω της ανακοίνωσής του, υπογράμμισε με σαφήνεια ότι το Πεκίνο οφείλει να σεβαστεί τις δημοκρατικές επιλογές που έκαναν οι πολίτες της Ταϊβάν. Η δήλωση αυτή προσθέτει βαρύτητα στην έκκληση της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της Ταϊβάν.

Η έμφαση στις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών αποτελεί κεντρικό άξονα της εξωτερικής πολιτικής της Ταϊβάν έναντι της Κίνας, όπως αυτή διαμορφώνεται από τον αρμόδιο αυτό θεσμό. Το Συμβούλιο Ηπειρωτικών Υποθέσεων καθιστά σαφές ότι η βούληση του λαού της Ταϊβάν, όπως εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές, είναι αδιαπραγμάτευτη και πρέπει να γίνει σεβαστή από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Με πληροφορίες από: Enikos