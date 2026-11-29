Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες Σάββατο έναν 57χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια συμπλοκής κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Τόσο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) όσο και οι παλαιστινιακές Αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο του άνδρα, με τις λεπτομέρειες του συμβάντος να διαφέρουν στις αναφορές τους. Ο 57χρονος Χικμάτ Μουχάμαντ Φαράτζ υπέκυψε στα τραύματά του μετά από πυροβολισμό στον θώρακα.

Η παλαιστινιακή εκδοχή των γεγονότων

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο Χικμάτ Μουχάμαντ Φαράτζ σκοτώθηκε από «πυρά των δυνάμεων κατοχής» στην κοινότητα Μάνταμα, η οποία βρίσκεται κοντά στη Ναμπλούς. Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διευκρίνισε ότι ο Φαράτζ πυροβολήθηκε στον θώρακα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Ναμπλούς, όπου και κατέληξε.

Ο κοινοτάρχης της Μάνταμα, Ράμι Νασάρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του Φαράτζ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ. Ο κ. Νασάρ υποστήριξε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού, στρατιώτες χτύπησαν τη σύζυγο του Φαράτζ, την κόρη του, καθώς και τη νύφη του.

Η ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) παρείχαν τη δική τους εκδοχή για το συμβάν. Ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν στρατιώτες των IDF στην περιοχή της Μάνταμα, εισήλθαν σε ένα «ύποπτο κτίσμα». Από αυτό το κτίσμα, σύμφωνα με τις IDF, δέχονταν ρίψεις πετρών.

Οι IDF περιέγραψαν ότι ακολούθησε αντιπαράθεση, κατά την οποία «ο τρομοκράτης προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αξιωματικού». Η ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζει αναφέροντας ότι «ο αξιωματικός πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή του, αλλά ο τρομοκράτης έστρεψε το όπλο», με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας ισραηλινός στρατιώτης. Οι IDF κατέληξαν στην ανακοίνωσή τους πως «ο τρομοκράτης συνέχισε να επιτίθεται στους στρατιώτες, οι οποίοι έδρασαν για να τον εξουδετερώσουν».

Τοποθεσία και θύμα

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κοινότητα Μάνταμα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Η Δυτική Όχθη αποτελεί παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967. Ο θανών, Χικμάτ Μουχάμαντ Φαράτζ, ήταν 57 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Φαράτζ ανακοινώθηκε τόσο από τις ισραηλινές όσο και από τις παλαιστινιακές Αρχές, υπογραμμίζοντας την ένταση που επικρατεί στην περιοχή. Οι λεπτομέρειες της συμπλοκής και οι συνθήκες θανάτου του 57χρονου παραμένουν αντικείμενο διαφορετικών αναφορών από τις δύο πλευρές.

Κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί σημαντικά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται από αυξημένη ένταση και συχνά περιστατικά βίας, τα οποία εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης. Τα γεγονότα όπως αυτό που συνέβη χθες Σάββατο κοντά στη Ναμπλούς αποτελούν μέρος αυτής της κλιμάκωσης, με τις αναφορές για τα περιστατικά να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή.

Με πληροφορίες από: Enikos