Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε την αναβάθμιση του υποβρύχιου στόλου της Ρωσίας, με στόχο την ανάπτυξη πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας σε κάθε ωκεανό του πλανήτη. Οι σημαντικές αυτές δηλώσεις έγιναν στο Σεβεροντβίνσκ, αμέσως μετά την τελετή ένταξης του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου «Perm» στον Στόλο του Ειρηνικού. Ο Πούτιν υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη το σύνολο του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας να βρίσκεται σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε πιθανή απειλή που προέρχεται από τη θάλασσα.

Αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού και νέες τακτικές

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι ολόκληρο το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο περιλαμβάνει τα υποβρύχια, τα πλοία επιφανείας, αλλά και τις παράκτιες μονάδες, οφείλει να είναι πλήρως προετοιμασμένο. Αυτή η ετοιμότητα κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής μπορεί να προκύψει από το θαλάσσιο περιβάλλον. Η απαίτηση αυτή αφορά την επίτευξη μιας συνολικής επιχειρησιακής ετοιμότητας του στόλου σε παγκόσμιο επίπεδο, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε ωκεανό του πλανήτη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε πως η συνεχής εξέλιξη των ναυτικών τακτικών καθιστά επιτακτική, πέρα από τη ναυπήγηση νέων και σύγχρονων υποβρυχίων, τη διαρκή αναβάθμιση των αντιπλοϊκών πυραύλων. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για την ανάπτυξη και βελτίωση των όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Ο απώτερος στόχος είναι η Ρωσία να διαθέτει μια ισχυρή επιθετική και αποτρεπτική ισχύ, ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τις μικρομεσαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην αμυντική βιομηχανία της χώρας, ενισχύοντας έτσι την εγχώρια παραγωγή και τεχνογνωσία.

Κλιμάκωση επιθέσεων σε ρωσικά πλοία

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο «Agentstvo», η συγκεκριμένη στρατηγική που ανακοινώθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο ξεπερνά τα στενά όρια του πολέμου στην Ουκρανία. Αντιθέτως, συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων που έχουν καταγραφεί κατά ρωσικών πλοίων σε διεθνή ύδατα, γεγονός που απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντίδραση από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία των συμφερόντων της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου, σημειώθηκε επίθεση στο φορτηγό πλοίο «Sparta II», το οποίο βρισκόταν στον Κόλπο της Φινλανδίας. Μόλις την επόμενη ημέρα, στις 22 Νοεμβρίου, καταγράφηκε ένα πλήγμα σε δύο ρωσικά σκάφη που έπλεαν ανοιχτά της Λιβύης. Ανάμεσα σε αυτά τα σκάφη που δέχτηκαν επίθεση ήταν και η κορβέτα «Merkury», με την Ουκρανία να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτή την ενέργεια, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στις εξελίξεις.

Προηγούμενες προειδοποιήσεις και διεθνείς συναντήσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ήδη από τους προηγούμενους μήνες, ο πρόεδρος Πούτιν είχε απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις προς τις χώρες της Δύσης. Στις προειδοποιήσεις αυτές, είχε δηλώσει ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε «αναλογικές» απαντήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να λάβουν χώρα σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Αυτές οι προειδοποιήσεις κάλυπταν μια ευρεία γεωγραφική έκταση, συμπεριλαμβάνοντας τη Βαλτική Θάλασσα, τον Ατλαντικό Ωκεανό, τον Ειρηνικό Ωκεανό και τον Ινδικό Ωκεανό, υπογραμμίζοντας έτσι την παγκόσμια διάσταση των ρωσικών στρατηγικών σχεδιασμών και την ετοιμότητα για αντίδραση.

Οι πρόσφατες κινήσεις και οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου ακολουθούν χρονικά μια σημαντική τριμερή σύνοδο κορυφής. Αυτή η σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Σε αυτή τη συνάντηση υψηλού επιπέδου συμμετείχαν ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μαζί με τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Η παρουσία αυτών των ηγετών υποδηλώνει το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων στο οποίο εντάσσονται οι ρωσικές στρατιωτικές αποφάσεις και οι δηλώσεις για την αναβάθμιση του στόλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki