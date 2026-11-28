Μια διαφορετική πτυχή του χαρακτήρα του Στίβεν Χόκινγκ, πέρα από την εικόνα της ιδιοφυΐας, έρχεται στο φως μέσα από το βιβλίο του Βρετανού συγγραφέα Τσαρλς Σάιφ, με τίτλο «Hawking Hawking». Το βιβλίο αποκαλύπτει την εκφοβιστική και αυτοαναφορική συμπεριφορά του διάσημου επιστήμονα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2018 σε ηλικία 76 ετών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η υπερβολική φιλοδοξία και η ελεγκτική συμπεριφορά του Χόκινγκ αγνοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της αναπηρίας του.

Η «άλλη» πλευρά του Στίβεν Χόκινγκ

Η δυσάρεστη, αλλά αναπόφευκτη αλήθεια, όπως εξηγεί ο Φίλιπ Μπολ στον Guardian, είναι ότι η υπερβολική φιλοδοξία και η αυτοπροβολή του Στίβεν Χόκινγκ αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά του. Παράλληλα, αναφέρεται στην επανειλημμένη άρνησή του να αναγνωρίσει το έργο άλλων συναδέλφων, καθώς και στον σεξισμό και την ελεγκτική του συμπεριφορά.

Ενώ οι επαγγελματίες συνάδελφοί του μιλούσαν κυρίως για τον Χόκινγκ με σεβασμό και αγάπη, συχνά ήταν οι πιο κοντινοί του άνθρωποι που αναφέρουν μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του. Αυτή η διάσταση της προσωπικότητάς του, που περιγράφεται ως εγωιστική, ναρκισσιστική, χειριστική και σεξιστική, φαίνεται να παρέμενε στη σκιά λόγω της κατάστασης της υγείας του.

Οι μαρτυρίες των οικείων του

Ο θετός αδελφός του Στίβεν Χόκινγκ, Έντουαρντ, παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ένιωσε πραγματικά κοντά του, περιγράφοντάς τον ως «πολύ ψυχρό». Η μητέρα του, Ίζομπελ, εξέφραζε παράπονα για το πώς ο γιος της αγνοούσε τους ανθρώπους όταν τον βόλευε, δείχνοντας μια αδιαφορία προς τους γύρω του.

Ο πατέρας του, Φρανκ, ανησυχούσε από την εφηβική ηλικία του Στίβεν, καθώς έβλεπε ότι «εξελισσόταν σε έναν εγωιστικό χαρακτήρα». Τον παρομοίαζε με «ένα μικρό αγόρι που έπαιρνε τα πάντα αλλά έδινε ελάχιστα σε αντάλλαγμα», υπογραμμίζοντας την τάση του για αυτοκεντρισμό.

Η συμπεριφορά του σε φίλους και οικογένεια

Η αδελφή του, Μέρι, δεν ένιωθε καμία αγάπη για τον Στίβεν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους πιο εγωκεντρικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την έντονη αρνητική εντύπωση που είχε αφήσει ο επιστήμονας ακόμη και στα πιο στενά μέλη της οικογένειάς του.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Οξφόρδη, ορισμένοι φίλοι τον θεωρούσαν μάλλον τεμπέλη και αλαζονικό, ενώ αργότερα, στο Κέιμπριτζ, η συμπεριφορά του περιγράφηκε ως «ενοχλητικά υπεροπτική». Ο μικρότερος γιος του διηγήθηκε επίσης ότι ο πατέρας του ήταν «εξαιρετικά ανταγωνιστικός» και δεν άφηνε ποτέ ούτε αυτόν ούτε τα αδέλφια του να κερδίσουν στα επιτραπέζια παιχνίδια, αποκαλύπτοντας μια πτυχή του χαρακτήρα του που επηρέαζε ακόμη και τις οικογενειακές τους στιγμές.

Συζυγικές εντάσεις και η στάση του απέναντι στη θρησκεία

Οι σχέσεις του Στίβεν Χόκινγκ με την πρώτη του σύζυγο, Τζέιν, χαρακτηρίζονταν από εντάσεις, στις οποίες συνέβαλε η αμείλικτη γελοιοποίηση των θρησκευτικών της πεποιθήσεων. Η στάση του αυτή δημιουργούσε προβλήματα στην οικογενειακή τους ζωή, καθώς δεν σεβόταν τις πνευματικές της αναζητήσεις.

Οι θυσίες που έκανε η Τζέιν για τον ίδιο, συχνά περνούσαν απαρατήρητες από τον Χόκινγκ, γεγονός που επιβεβαιώνει την εικόνα ενός ανθρώπου που δυσκολευόταν να αναγνωρίσει την προσφορά και την υποστήριξη των κοντινών του προσώπων.

Η υποδοχή του βιβλίου και οι αντιδράσεις

Ο Φίλιπ Μπολ, γράφοντας στον Guardian, αναφέρει ότι όταν συνέταξε μια κριτική χωρίς θαυμασμό για το τελευταίο βιβλίου του Στίβεν Χόκινγκ, μια συλλογή δοκιμίων που εκδόθηκε μετά θάνατον το 2018, το New Scientist απέκρυψε ορισμένες από τις κριτικές του. Η αιτιολογία που δόθηκε ήταν ότι ήταν «πολύ νωρίς» για να εκφραστεί οτιδήποτε άλλο εκτός από επαίνους για τον επιστήμονα.

Προφανώς, η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και το 2021, καθώς κανένας βρετανικός εκδότης δεν ήθελε να αναλάβει την έκδοση του βιβλίου του Τσαρλς Σάιφ, «Hawking Hawking». Αυτό υποδηλώνει μια γενικότερη απροθυμία να δημοσιευθούν κριτικές ή λιγότερο κολακευτικές απόψεις για τον Στίβεν Χόκινγκ, ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από: Newsit