Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στα Τίρανα, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, όπου χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν ανήμερα της 114ης επετείου της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της χώρας, μια ημέρα που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από εθνικές εορταστικές εκδηλώσεις και είναι δημόσια αργία. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να απωθήσει το πλήθος, το οποίο απάντησε με πέτρες, βόμβες μολότοφ και ξύλινα κλομπ.

Η ένταση μπροστά στο πρωθυπουργικό γραφείο

Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν στον δρόμο μπροστά από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη των Τιράνων φωνάζοντας «Παραίτηση!». Σύμφωνα με πληροφορίες, διαδηλωτές με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησαν ξύλινα ρόπαλα για να προκαλέσουν ζημιές σε κάμερες δρόμου και παράθυρα κυβερνητικών κτιρίων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα, τους λεγόμενους «Αίαντες», σε μια προσπάθεια να απωθήσουν το πλήθος. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι συγκεντρωμένοι κατάφεραν να απωθήσουν αστυνομικά οχήματα εκτόξευσης νερού. Αντιδράσεις προκάλεσε και η παρουσία της αλβανικής σημαίας στα συγκεκριμένα οχήματα, με διαδηλωτές να επικρίνουν τη χρήση εθνικών συμβόλων κατά τη διάρκεια της καταστολής των κινητοποιήσεων.

Απολογισμός τραυματιών και ζημιών

Κατά τη διάρκεια των βίαιων συγκρούσεων, σημειώθηκαν τραυματισμοί και υλικές ζημιές. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ή προσήλθαν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν αστυνομικό, δύο δημοσιογράφους και οκτώ διαδηλωτές. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας, όλοι οι τραυματίες βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Επιπλέον, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τυλίχθηκαν στις φλόγες ένα αστυνομικό όχημα και ένας αστυνομικός. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί φέρεται να βρίσκονταν σε επιφυλακή σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Η αστυνομία είχε αναπτυχθεί κατά μήκος των κύριων δρόμων που οδηγούν εντός και εκτός της πρωτεύουσας, διεξάγοντας ελέγχους οχημάτων.

Συμμετοχή από όλη τη χώρα και το εξωτερικό

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν Αλβανοί που ταξίδεψαν στα Τίρανα από όλη τη χώρα, αλλά και από το εξωτερικό, ειδικά για τη διαμαρτυρία. Ο Arian Lleshi, ένας 33χρονος που ταξίδεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Ήρθα εδώ ειδικά για τη διαμαρτυρία. Γιατί; Επειδή υποφέρουμε για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, και είναι σχεδόν σαν να είμαστε πολίτες χωρίς κράτος. Είμαστε σαν πολίτες χωρίς πατρίδα».

Ο κ. Lleshi πρόσθεσε ότι τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν στην Αλβανία από την πτώση του κομμουνισμού τη δεκαετία του 1990 «δεν εκπροσωπούν πλέον κανέναν». Τόνισε την ανάγκη να δοθεί χώρος σε μια νέα γενιά διανοουμένων και ανθρώπων που έχουν μεγαλύτερο συμφέρον στο μέλλον της χώρας. Η φοιτήτρια Τζούνα Βασίλι δήλωσε επίσης: «Έχουμε βγει έξω για να απαιτήσουμε τα δικαιώματά μας. Αρκετά έχουμε αντέξει. Η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη. Ζητάμε αλλαγή σε ολόκληρο το σύστημα».

Το ιστορικό των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Η διαμαρτυρία του Σαββάτου αποτελεί μέρος μιας σειράς διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου. Αρχικά, οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από την αντίθεση σε μια σημαντική τουριστική ανάπτυξη πολυτελείας στις νότιες ακτές της Αλβανίας. Αυτή η ανάπτυξη συνδέεται με μια επενδυτική εταιρεία που ιδρύθηκε από τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αρχικές αυτές διαμαρτυρίες έγιναν γνωστές ως το κίνημα Φλαμίνγκο. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ακολούθησαν φοιτητικές διαδηλώσεις, πολλές από τις οποίες έγιναν βίαιες. Οι φοιτητές ζητούσαν καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Το κύριο αίτημα των διαδηλωτών έχει έκτοτε διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον εκκλήσεις για την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να δοκιμάζουν τη χώρα για πάνω από ένα μήνα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Newsit