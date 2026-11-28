Σε μια νέα τραγωδία εξελίχθηκε η αεροπορική επιδρομή του στρατού της Μιανμάρ το Σάββατο (28/11), η οποία έπληξε χώρο όπου γίνονταν προετοιμασίες για τελετή γάμου. Το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό της περιοχής Μόε Μπάι, που βρίσκεται στα σύνορα των πολιτειών Σαν και Καρένι, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, ενώ υπήρξαν και πολλοί τραυματίες.

Ο τραγικός απολογισμός και η μαρτυρία

Ο επικεφαλής οργάνωσης διάσωσης επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, αναφέροντας ότι ανέρχεται σε 21, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Βίντεο που τραβήχτηκαν από μάρτυρα δείχνουν αιμόφυρτα θύματα να μεταφέρονται εσπευσμένα σε νοσοκομεία μετά την επίθεση στο χωριό του Μόε Μπάι. Η επίθεση έπληξε έναν χώρο όπου γίνονταν οι προετοιμασίες για τον γάμο δύο εκτοπισμένων ατόμων, προσθέτοντας μια ακόμη θλιβερή διάσταση στην τραγωδία.

Ένας μάρτυρας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου. «Άκουσα τον ήχο αεροσκαφών να πετούν κοντά, αλλά νόμιζα ότι δεν θα βομβάρδιζαν την περιοχή μας», δήλωσε. Αμέσως μετά, μπήκε στο σπίτι του και «τότε άκουσα μια έκρηξη βόμβας και είδα πολύ καπνό εκεί που χτύπησε η αεροπορική επιδρομή», πρόσθεσε. Ο ίδιος έσπευσε στο σημείο για να προσπαθήσει να βοηθήσει, όπου βρήκε 17 πτώματα και πολλούς τραυματίες. «Ήμουν σοκαρισμένος και δεν ήξερα ποιον να διασώσω πρώτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τραυματισμένη γυναίκα του ζήτησε να βγάλει πρώτα τα παιδιά. Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν αγνοούμενοι, συμπεριλαμβανομένης της ανιψιάς του, την οποία δεν είχε καταφέρει να βρει ακόμα.

Το πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου στη Μιανμάρ

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο από το 2021, όταν ένα πραξικόπημα ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι. Από τότε, η χώρα βιώνει μια περίοδο έντονης αστάθειας και βίας. Η ομάδα παρακολούθησης ACLED αναφέρει ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από όλες τις πλευρές των συγκρούσεων, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η περιοχή του Μόε Μπάι, όπου σημειώθηκε η επίθεση, αποτελεί ένα πεδίο αντιπαράθεσης. Ενώ ο στρατός της Μιανμάρ ελέγχει την πόλη Μόε Μπάι, οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης επιχειρούν ενεργά σε χωριά και αγροτικές περιοχές που βρίσκονται έξω από αυτήν. Αυτή η γεωγραφική κατανομή των δυνάμεων καθιστά τις αγροτικές περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες σε επιθέσεις και συγκρούσεις.

Πρόσφατες εξελίξεις και η στάση της κυβέρνησης

Η αεροπορική επιδρομή έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφότου το Διεθνές Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία εναντίον της κυρίως μουσουλμανικής μειονότητας Ροχίνγκια. Η γενοκτονία αυτή φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας καταστολής το 2017, στη δυτική πολιτεία Ραχίν.

Ο ηγέτης της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, ο οποίος ήταν ο ιθύνων νους του πραξικοπήματος του 2021 και διορίστηκε πολιτικός πρόεδρος φέτος μετά από εκλογές που δέχτηκαν ευρεία κριτική, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα συμμορφωθεί με «ακατάλληλες» πτυχές της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου. Η δήλωση αυτή αναφέρθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη, υπογραμμίζοντας την αμφισβήτηση της απόφασης από την πλευρά της σημερινής ηγεσίας της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki