Οι πρόωρες εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή στην Ισπανία ενδέχεται να σηματοδοτήσουν το τέλος της οκταετούς σοσιαλιστικής διακυβέρνησης. Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο 54χρονος πρωθυπουργός της χώρας, βρίσκεται σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, καθώς η κυβέρνησή του αδυνατεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζονται δυσοίωνες για το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα του.

Η διεθνής εικόνα του Πέδρο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό διεθνές κύρος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αυτό οφείλεται κυρίως στη στάση που τήρησε απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και στον πολιτικό εκφοβισμό του, καθιστώντας τον έναν από τους λίγους πολιτικούς που τόλμησαν να τον αντιμετωπίσουν ευθέως. Επιπλέον, η υποστήριξή του προς την Ουκρανία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων έχουν ενισχύσει την εικόνα του στην παγκόσμια σκηνή.

Η ένταση μεταξύ του Ισπανού πρωθυπουργού και του Ντόναλντ Τραμπ είχε κλιμακωθεί τον Μάρτιο. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει με διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει τη χρήση των κοινών στρατιωτικών βάσεων για αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Ο Τραμπ είχε επίσης επικρίνει την Ισπανία για την άρνησή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, με τον Σάντσεθ να επιμένει στη στάση του απέναντι στον πόλεμο.

Εσωτερικές προκλήσεις και προβλήματα

Παρά το διεθνές του προφίλ, στο εσωτερικό της Ισπανίας η εικόνα του Πέδρο Σάντσεθ παρουσιάζει διαφορές. Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, η κυβέρνησή του βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από σοβαρές προκλήσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται σκάνδαλα διαφθοράς, προβλήματα που έχουν ανακύψει στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και η συνεχής άνοδος της ακρίβειας που πλήττει τους πολίτες.

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την ισπανική κοινωνία είναι η κρίση στέγασης, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, δύο σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα, καθώς και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, έχουν ενισχύσει την πολιτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση του Σάντσεθ.

Το εκλογικό τοπίο και οι δημοσκοπήσεις

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί ενόψει των πρόωρων εκλογών δείχνουν το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ να βρίσκεται πίσω από το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP). Επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος είναι ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε βασικό διεκδικητή της πρωθυπουργίας.

Ο Φεϊχόο έχει επιλέξει να επικεντρώσει την προεκλογική του εκστρατεία στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή στη χώρα. Κατηγορεί την κυβέρνηση του Σάντσεθ για κακή διαχείριση και έλλειψη αποτελεσματικότητας σε κρίσιμους τομείς. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα La Razón, ο Φεϊχόο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν κατεβαίνω στις εκλογές για να διασκεδάσω την Ισπανία. Κατεβαίνω για να υπηρετήσω την Ισπανία».

Η στρατηγική του Σάντσεθ και τα σενάρια συνεργασίας

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ καταβάλλει προσπάθειες να περιορίσει τη διαφορά στις δημοσκοπήσεις, αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρία του στις προεκλογικές αναμετρήσεις. Είναι γνωστός για την ικανότητά του να ανατρέπει τα δεδομένα και να κινητοποιεί το εκλογικό του σώμα σε κρίσιμες στιγμές. Ωστόσο, ακόμη και αν οι Σοσιαλιστές καταφέρουν να βρεθούν στην πρώτη θέση, οι δημοσκοπήσεις υποδεικνύουν ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν την απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Το ενδεχόμενο συνεργασίας του Λαϊκού Κόμματος με το ακροδεξιό Vox, το οποίο ηγείται ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στην Ισπανία. Εάν αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί μετά τις εκλογές, θα πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός. Θα είναι η πρώτη φορά από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975 που η ακροδεξιά θα συμμετάσχει σε ισπανική κυβέρνηση, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit