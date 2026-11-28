Ένα πρωτοφανές κύμα κυβερνοεπιθέσεων έχει σημάνει συναγερμό σε Ευρώπη και ΗΠΑ, εγείροντας ανησυχίες για τη θωράκιση κρίσιμων ψηφιακών υποδομών. Στη μακρά λίστα των στόχων προστέθηκαν πρόσφατα ο γερμανικός κολοσσός λογισμικού SAP, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Αυτά τα νέα πλήγματα καταγράφονται λίγες ημέρες μετά από αλλεπάλληλες παραβιάσεις σε κορυφαίες κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και μια σοβαρή ψηφιακή εμπλοκή στις υπηρεσίες επιδομάτων της Βρετανίας.

Νέα πλήγματα σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς

Στη Γερμανία, άγνωστοι εισβολείς φέρονται να διείσδυσαν στο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού της SAP. Η διείσδυση αυτή τους επέτρεψε να αποκτήσουν πρόσβαση με δυνατότητα αντιγραφής ή αλλοίωσης του πηγαίου κώδικα εφαρμογών της εταιρείας, σύμφωνα με αποκάλυψη του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel. Η SAP επιβεβαίωσε την ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση πρωτοκόλλων ασφαλείας για την προστασία των πελατών της.

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής δεδομένων πελατών, χωρίς ωστόσο να προβεί σε αποκάλυψη του ακριβούς μεγέθους της παραβίασης. Παράλληλα, ψηφιακά πλήγματα δέχθηκαν και δύο κορυφαίοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί στον τομέα της ενημέρωσης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η EBU ειδοποίησε τα μέλη της για πιθανή έκθεση προσωπικών στοιχείων που συνδέονται με τους λογαριασμούς τους. Από την πλευρά του, το AFP ανακοίνωσε ότι το διαδικτυακό του φόρουμ δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκτός λειτουργίας το πρωί του Σαββάτου, στις 28 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, οι δράστες αυτών των επιθέσεων παραμένουν ασύλληπτοι και δεν έχει αποδειχθεί αν τα περιστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Σοβαρές παραβιάσεις σε αμερικανικές υπηρεσίες

Η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ευρώπη ακολουθεί ένα ντόμινο παραβιάσεων που είχε προηγηθεί σε κορυφαίες κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Κορυφαία στιγμή αυτών των επιθέσεων ήταν η εισβολή στη βάση δεδομένων της CIA, η παραβίαση συστημάτων του FBI, καθώς και το χτύπημα στην πλατφόρμα Cloud One της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Η συγκεκριμένη παραβίαση στην πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους Cloud One εγείρει φόβους για την ασφάλεια απόρρητων στρατιωτικών δεδομένων. Το σύστημα αυτό φιλοξενεί κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν την αεράμυνα, τη συντήρηση εξοπλισμού, το προσωπικό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων. Οι αμερικανικές αρχές, αντιδρώντας στην επίθεση, ανέστειλαν βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας με σκοπό να θωρακίσουν τα δίκτυά τους, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει αν υποκλάπηκαν ευαίσθητα αρχεία.

Ψηφιακό πλήγμα σε υπηρεσίες της Βρετανίας

Την ίδια περίοδο, ένα μείζον περιστατικό κυβερνοασφάλειας σημειώθηκε και στη Βρετανία, όπου παρέλυσε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων. Το περιστατικό αυτό είχε ως συνέπεια εκατομμύρια δικαιούχοι επιδομάτων να μείνουν χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, προκαλώντας σημαντική αναστάτωση.

Οι αρχές του Λονδίνου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για κακόβουλη επίθεση, αν και διαβεβαιώνουν ότι οι πληρωμές των επιδομάτων γίνονται κανονικά και ότι δεν προκύπτει διαρροή προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων. Το περιστατικό αυτό προστίθεται στην αλυσίδα των ψηφιακών επιθέσεων που πλήττουν κρίσιμες υποδομές διεθνώς.

Παγκόσμιος συναγερμός για την ψηφιακή ασφάλεια

Το μπαράζ των κυβερνοεπιθέσεων που εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς και χώρες, από κρατικές υπηρεσίες και στρατιωτικές υποδομές έως ειδησεογραφικούς οργανισμούς και εταιρείες λογισμικού, έχει σημάνει έναν παγκόσμιο ψηφιακό συναγερμό. Η συχνότητα και η σοβαρότητα αυτών των περιστατικών υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανάγκη για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και θωράκιση των ψηφιακών συστημάτων έναντι των συνεχώς εξελισσόμενων απειλών.

Οι αρχές και οι οργανισμοί σε Ευρώπη και ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους δράστες και να ενισχύσουν την άμυνά τους. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη σύνδεση των διαφόρων περιστατικών και η αδυναμία εντοπισμού των υπευθύνων προσθέτουν στην πολυπλοκότητα της κατάστασης, καθιστώντας την αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών μια διαρκή πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Topontiki