Αποτροπιασμό προκαλεί μία υπόθεση ακραίας ενδοοικογενειακής βίας στο Ιράν, όπου ένας 20χρονος άνδρας δολοφόνησε τη 14χρονη σύζυγό του, Σογκάντ Μοσταρέκι. Η τραγωδία συνέβη στην επαρχία Κερμάν στις 6 Νοεμβρίου, μόλις δέκα ημέρες αφότου η ανήλικη είχε φέρει στον κόσμο το παιδί τους. Αφορμή για την επίθεση στάθηκε το αίτημα της 14χρονης να επισκεφθεί την οικογένειά της.

Η δολοφονία της Σογκάντ Μοσταρέκι

Η Σογκάντ Μοσταρέκι, η οποία είχε εξαναγκαστεί σε γάμο σε ηλικία μόλις 13 ετών, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 20χρονο σύζυγό της. Σύμφωνα με την Επιτροπή Γυναικών του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI), ο σύζυγος ομολόγησε τη δολοφονία, επικαλούμενος ως κίνητρο «οικογενειακές διαφορές».

Η ανήλικη είχε πρόσφατα επιβιώσει από τροχαίο ατύχημα και εξακολουθούσε να αναρρώνει από τους τραυματισμούς της όταν γέννησε. Ο σύζυγός της, ο οποίος έχει συλληφθεί, περιόριζε συστηματικά τις επαφές της με την οικογένειά της και την κλείδωνε μέσα στο σπίτι κάθε φορά που ο ίδιος έβγαινε, όπως ανέφερε η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Iran Human Rights (IHR), η οποία επικοινώνησε με τον πατέρα του κοριτσιού.

Δεύτερη γυναικοκτονία την ίδια ημέρα

Την ίδια ημέρα με τη δολοφονία της Σογκάντ, ακόμη μία νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της στην επαρχία Φαρς. Πρόκειται για την 21χρονη Σεπίδε Ραεϊσί, μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού και τεσσάρων μηνών έγκυος, η οποία πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της.

Η Σεπίδε επιχείρησε να κινήσει τις διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου, κάτι που οδήγησε στην επίθεση. Το αγέννητο παιδί της δεν επέζησε, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκε και η μητέρα της. Όπως και η 14χρονη Σογκάντ, η Σεπίδε είχε εξαναγκαστεί σε γάμο σε ηλικία 13 ετών και, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αντίστασης του Ιράν, είχε υποστεί επί σειρά ετών ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στο Ιράν

Οι δύο αυτές δολοφονίες προστίθενται σε μια μακρά σειρά περιστατικών θανατηφόρας βίας κατά γυναικών και κοριτσιών στο Ιράν. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του NCRI, μόνο τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν 24 περιπτώσεις γυναικοκτονιών στη χώρα. Τα περισσότερα θύματα δολοφονήθηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια από άνδρες του οικογενειακού ή του ευρύτερου περιβάλλοντός τους.

Ο πραγματικός αριθμός των γυναικοκτονιών εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται ή δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει το εύρος του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή.

Ανησυχητικά στατιστικά από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περαιτέρω στοιχεία από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιβεβαιώνουν την ανησυχητική κατάσταση. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες στο Ιράν. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 31 συνδέονταν με πιθανά κίνητρα «τιμής», αναδεικνύοντας μια συγκεκριμένη πτυχή της βίας που ασκείται κατά των γυναικών.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στην περιοχή του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Newsit