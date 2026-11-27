Η Βίκυ Καγιά, η οποία φέτος ανέλαβε την παρουσίαση των MadWalk, μίλησε για την εμπειρία της εκδήλωσης, αναφερόμενη εκτενώς στην 11χρονη κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά. Η μικρή Μπιάνκα περπάτησε στην πασαρέλα της φετινής διοργάνωσης, προκαλώντας έντονα συναισθήματα στη μητέρα της. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο εξέφρασε την υπερηφάνεια που ένιωσε για την εμφάνιση της κόρης της, τονίζοντας την εξέλιξή της.

Τα συναισθήματα της Βίκυς Καγιά

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η Βίκυ Καγιά περιέγραψε τα συναισθήματά της κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της κόρης της. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, ένιωσε «πάρα πολύ περήφανη» για την Μπιάνκα Κρασσά, παρακολουθώντας την να περπατάει στην πασαρέλα.

Η ίδια ανέφερε ότι προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, καθώς η make up artist της είχε τονίσει πως δεν υπήρχε χρόνος για διορθώσεις στο eyeliner. «Δεν ήθελα να κλάψω γιατί μου είχε βάλει eyeliner η make up artist και μου είχε πει έτσι και κλάψεις θα σε σκοτώσω, γιατί είχαμε ελάχιστα δευτερόλεπτα», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι νιώθει καθημερινά πολύ περήφανη που βλέπει την κόρη της να μεγαλώνει και να εξελίσσεται, γεγονός που την γεμίζει χαρά.

Η εμφάνιση της Μπιάνκα στην πασαρέλα

Στα σχετικά πλάνα από τη λαμπερή βραδιά των MadWalk, η 11χρονη Μπιάνκα Κρασσά εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα ριγέ φόρεμα, τραβώντας τα βλέμματα. Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με ψηλές κάλτσες, δίνοντας ένα ιδιαίτερο και μοντέρνο στιλ στην παρουσία της στη σκηνή.

Τα ξανθά μαλλιά της είχαν αφεθεί να πέφτουν ελεύθερα στους ώμους της, προσδίδοντας μια φυσική και νεανική εικόνα στην πασαρέλα. Η παρουσία της μικρής Μπιάνκα ήταν ένα από τα σημεία που ξεχώρισαν στην εκδήλωση, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι πραγματικές φιλοδοξίες της 11χρονης Μπιάνκα

Παρά την επιτυχημένη της εμφάνιση στην πασαρέλα, η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε ότι η κόρη της δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χώρο του μόντελινγκ. «Δεν μου λέει ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, νομίζω ότι το ξέχασε ήδη», ανέφερε η παρουσιάστρια, υπογραμμίζοντας τις πραγματικές της προτεραιότητες.

Η Μπιάνκα έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ιππασία, ένα άθλημα για το οποίο τρέφει ιδιαίτερη αγάπη και πάθος. «Επειδή έχει ιδιαίτερη αγάπη στα άλογα, ιππεύει και πηδάει σε εμπόδια», εξήγησε η Βίκυ Καγιά, τονίζοντας τη σοβαρότητα και την αφοσίωση με την οποία αντιμετωπίζει η κόρη της το συγκεκριμένο χόμπι.

Το όνειρο ζωής της Μπιάνκα

Το όνειρο ζωής της 11χρονης Μπιάνκα είναι να γίνει μια σοβαρή αμαζόνα και ιππέας, επιθυμία που εκφράζει συχνά. Αυτή η φιλοδοξία υπερτερεί σαφώς οποιασδήποτε σκέψης για καριέρα στο μόντελινγκ, σύμφωνα με τις δηλώσεις της μητέρας της.

Η αντίδραση της Μπιάνκα αμέσως μετά την πασαρέλα είναι ενδεικτική των προτεραιοτήτων της και του πάθους της για τα άλογα. «Μου είπε “ωραία μαμά, το κάναμε σωστά, θα μου πεις τώρα πώς θα κάνουμε τα κοτσιδάκια στο άλογο;”», περιέγραψε η Βίκυ Καγιά, προσθέτοντας με χιούμορ «Σαν να μην έχει γίνει ποτέ».

Με πληροφορίες από: Topontiki