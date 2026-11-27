Η ΑΕΚ προχώρησε σε σημαντική συμφωνία με την Adidas, η οποία θα αναλάβει την ένδυση της ομάδας από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Συγκεκριμένα, η συνεργασία θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2027-2028, σηματοδοτώντας την επιστροφή της «Ένωσης» στη γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών μετά από μια απουσία δύο δεκαετιών. Πέραν της προμήθειας αθλητικού υλικού, η Adidas θα έχει την ευθύνη και για τη λειτουργία της επίσημης μπουτίκ της ομάδας, η οποία βρίσκεται στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η επιστροφή της Adidas στην ΑΕΚ

Η είδηση της συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΚ και της Adidas αποτελεί ένα από τα κεντρικά θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Η γερμανική εταιρεία, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο των αθλητικών ειδών παγκοσμίως, θα αναλάβει να ντύνει τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, ξεκινώντας από την αγωνιστική περίοδο 2027-2028. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα και να δώσει ένα νέο τόνο στην εμπορική στρατηγική του συλλόγου.

Η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ΑΕΚ επιστρέφει στην Adidas μετά από είκοσι χρόνια. Η προηγούμενη περίοδος συνεργασίας είχε ολοκληρωθεί το 2007, και έκτοτε η ομάδα είχε συνεργαστεί με άλλους προμηθευτές. Η νέα συμφωνία, όπως αναφέρθηκε, δεν περιορίζεται μόνο στην προμήθεια των εμφανίσεων και του αθλητικού ρουχισμού, αλλά επεκτείνεται και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας.

Διαχείριση της μπουτίκ και ιστορικές συνεργασίες

Ένα επιπλέον σημείο της συμφωνίας είναι η ανάληψη της λειτουργίας της μπουτίκ της ΑΕΚ από την Adidas. Η επίσημη μπουτίκ, που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας, θα περάσει υπό τη διαχείριση της γερμανικής εταιρείας, κάτι που αναμένεται να αναβαθμίσει την εμπορική παρουσία του συλλόγου και την εμπειρία των φιλάθλων. Η κίνηση αυτή δείχνει το βάθος της συνεργασίας και την πρόθεση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα του merchandising.

Για την ΑΕΚ, αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία της που συνεργάζεται με την Adidas. Η πρώτη περίοδος συνεργασίας διήρκεσε από το 1977 έως το 1982, μια εποχή κατά την οποία η ομάδα σημείωσε σημαντικές επιτυχίες. Η δεύτερη συνεργασία ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2007, πριν από την τωρινή επιστροφή μετά από δύο δεκαετίες. Οι προηγούμενες συνεργασίες έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου, και η νέα περίοδος αναμένεται με ενδιαφέρον.

Ένα δυνατό deal για την αναβάθμιση του κλαμπ

Παρόλο που η χρονική διάρκεια της συμφωνίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα «δυνατό deal». Η συγκεκριμένη συνεργασία θεωρείται πως αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην αναβάθμιση του κλαμπ σε διάφορα επίπεδα. Η επιλογή μιας τόσο αναγνωρίσιμης και ισχυρής εταιρείας όπως η Adidas, υπογραμμίζει τις φιλοδοξίες της ΑΕΚ και την προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση του εμπορικού της προφίλ.

Η επιστροφή σε έναν τόσο μεγάλο αθλητικό κολοσσό αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην ΑΕΚ, τόσο σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η συνεργασία με την Adidas, σε συνδυασμό με την ανάληψη της μπουτίκ, δημιουργεί ένα πλαίσιο που μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου και στην ενίσχυση της σχέσης του με τους φιλάθλους του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta