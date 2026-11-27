Η εθνική ομάδα μπάσκετ υπέστη μια κρίσιμη ήττα από τη Γεωργία στην παράταση, με τελικό σκορ 92-88, γεγονός που την τοποθετεί πλέον με το ένα πόδι εκτός της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά επαναλαμβανόμενα λάθη και αδυναμίες που παραμένουν, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για γενναίες αποφάσεις.

Η κρίσιμη ήττα και οι προϋποθέσεις πρόκρισης

Η ήττα από τη Γεωργία ήταν αποτέλεσμα ενός αγώνα όπου η ελληνική ομάδα τα έκανε όλα λάθος στο φινάλε. Το «3 στα 3» στους επόμενους αγώνες, δηλαδή νίκες με Ισπανία (εκτός έδρας), Ουκρανία (εντός έδρας) και Γεωργία (εκτός έδρας), ίσως να μην είναι αρκετό για την πρόκριση. Ακόμη και αν φτάσει στην πρόκριση, αυτό θα συμβεί με υπερένταση και αφού συνωμοτήσει το σύμπαν, όπως αναφέρεται.

Οι διεθνείς βρέθηκαν να κυνηγούν τον αντίπαλο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, μετά το αρχικό ξεκίνημα. Παρά τις αγωνιστικές εκλάμψεις που οδήγησαν την «επίσημη αγαπημένη» ακόμη και στο +7, το προβάδισμα αυτό χάθηκε πολύ γρήγορα, με την ομάδα να πληρώνει τα λάθη της στο φινάλε της παράτασης.

Οι πρωταγωνιστές της Γεωργίας

Από την πλευρά της Γεωργίας, οι βασικοί πυλώνες του παιχνιδιού του προπονητή Αλεξάντερ Ντζίκιτς ήταν οι Σενγκέλια και Ριντ. Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ένας σπουδαίος ηγέτης, έφτασε στην Αθήνα στις 4 τα ξημερώματα και λίγες ώρες αργότερα αγωνίστηκε για 44 λεπτά. Η απόδοσή του ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 11 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Πλάι του, ο Μαρκίς Ριντ τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Παρά τις προσπάθειες των παικτών της ελληνικής ομάδας, κανείς δεν μπόρεσε να τον περιορίσει αποτελεσματικά κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Απουσίες και επιδόσεις στην ελληνική ομάδα

Η απουσία του Νικ Καλάθη ήταν εμφανής στον αγώνα με τη Γεωργία, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο 38χρονος πόιντ γκαρντ, ο οποίος δεν τέθηκε στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, φάνηκε να είναι ο παίκτης που έλειπε για να ξεπεραστεί το εμπόδιο μιας ομάδας που, παρότι είχε και αυτή απουσίες, διέθετε έναν ηγέτη όπως ο Σενγκέλια.

Από την ελληνική ομάδα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε μείνει εκτός δράσης για 44 ημέρες, παρουσίασε μεταπτώσεις στην απόδοσή του, αλλά αποτέλεσε μια σταθερά. Εάν είχε ευστοχήσει και στις τρεις βολές στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, ενδεχομένως να μην υπήρχε συζήτηση ούτε για τη συνολικά μέτρια εικόνα των διεθνών.

Κρίσιμες αποφάσεις και επαναλαμβανόμενα λάθη

Εκ των υστέρων, συζητήθηκε έντονα η απόφαση του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος με 28 δευτερόλεπτα να απομένουν και προβάδισμα 2 πόντων, επέλεξε να κάνει επίθεση μισού γηπέδου. Αυτή η επιλογή χάρισε επί της ουσίας 14 δευτερόλεπτα στους Γεωργιανούς, ενώ θα μπορούσε να είχε επιτεθεί από το πίσω μέρος του γηπέδου, αφήνοντας στον αντίπαλο μόλις 4 δευτερόλεπτα.

Ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των γεγονότων είναι ότι η εθνική ομάδα δεν έμαθε τίποτα από τα παθήματα του καλοκαιριού και τις ήττες από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, και την ξαναπάτησε σαν αρχάρια. Όταν αυτό συμβαίνει για δεύτερη φορά, τίθεται το ερώτημα εάν η ομάδα μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο. Φάνηκε ξεκάθαρα πως η εθνική ομάδα έχει σοβαρό πρόβλημα αθλητικότητας, ένα στοιχείο που λείπει από την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta