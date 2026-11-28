Η Τρίπολη ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά την αναβολή της Διάσκεψης Τουρκίας – Αφρικανικών Χωρών, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου στη Λιβύη. Η απόφαση ελήφθη από τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, με σκοπό την εξασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής ανώτατου επιπέδου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Τουρκία επανέρχεται με δημόσιες παρεμβάσεις για την αναθεώρηση των ορίων του FIR Αθηνών, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικό περιβάλλον.

Η αναβολή της διάσκεψης στην Τρίπολη

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της Διάσκεψης Τουρκίας – Αφρικανικών Χωρών, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε μέσω επιστολής προς την Αφρικανική Ένωση, στην οποία ο αλ Μένφι ανέφερε ότι η αναβολή κρίθηκε αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχία της Συνόδου και να δημιουργηθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ευρεία και ανώτατου επιπέδου συμμετοχή των ενδιαφερόμενων αφρικανικών χωρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή της διάσκεψης θα οριστεί κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ της Λιβύης, της Αφρικανικής Ένωσης και της Τουρκίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγραφεί επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση σχετικά με αυτή την αιφνιδιαστική εξέλιξη. Η αναβολή της συνάντησης, μία εβδομάδα πριν από τη σύγκλησή της, έρχεται ενώ είχαν ήδη γίνει οι ανάλογες προετοιμασίες.

Η αντίδραση της Άγκυρας και η «Γαλάζια Πατρίδα»

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ευχάριστη για τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η συγκεκριμένη διάσκεψη θεωρούνταν σημαντική για την Τουρκία. Μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Άγκυρα επιδιώκει να αναδείξει την επιρροή και την ισχύ της στην περιοχή, με τη Λιβύη να αποτελεί θεμέλιο λίθο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, ελ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν η τουρκική πλευρά είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ή εάν είχε συμφωνήσει με την απόφαση. Η Τουρκία, άλλωστε, προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για τη «Γαλάζια Πατρίδα», έναν νόμο που επιδιώκει να ενσωματώσει σε εθνικό νομοθετικό πλαίσιο τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες και τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επανέρχεται το θέμα του FIR Αθηνών

Παράλληλα με τις εξελίξεις στη Λιβύη, η Τουρκία επανέφερε δημόσια τη συζήτηση για την αναθεώρηση των ορίων του FIR Αθηνών. Αυτή η κίνηση εκδηλώνεται μόλις λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, στις 28 Νοεμβρίου 2026. Το ζήτημα αφορά την ευθύνη διαχείρισης της αεροναυτιλίας στο Αιγαίο, καθιστώντας το εξαιρετικά ευαίσθητο.

Στις 22 Νοεμβρίου, ο απόστρατος αντιναύαρχος του τουρκικού Ναυτικού, Yankı Bağcıoğlu, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του αντιπολιτευόμενου YENİ Parti, επανέφερε δημόσια την ανάγκη επανεξέτασης των ορίων του FIR στο Αιγαίο και της κατανομής των αρμοδιοτήτων παροχής υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η παρέμβαση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της ιδιότητας του προσώπου που την κάνει, αν και δεν είναι κυβερνητικός αξιωματούχος ή εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης.

Οι τουρκικοί ισχυρισμοί και η ICAO

Ο Bağcıoğlu επικαλέστηκε συγκεκριμένα προβλήματα στις ελληνικές υποδομές αεροναυτιλίας, όπως καθυστερήσεις στον εκσυγχρονισμό των ραντάρ, ελλείψεις προσωπικού και μια μεγάλη διακοπή επικοινωνιών που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2026 στο FIR Αθηνών. Υποστήριξε ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον τις τεχνικές δυνατότητες για να αναλάβει υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου.

Ο απόστρατος αντιναύαρχος ζήτησε να εξεταστεί αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη τουρκική πρόταση προς την ICAO για αλλαγή των ορίων του FIR Αθηνών.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki