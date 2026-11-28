Το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης στη Γερμανία ανέστειλε τη λειτουργία του χθες Παρασκευή, για διάστημα περίπου δυόμισι ωρών, εξαιτίας της θέασης ενός ύποπτου drone. Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή καθήλωση των πτήσεων, προκαλώντας αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις από και προς τον κόμβο. Οι γερμανικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση της κατάστασης, με την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου να αποκαθίσταται λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το περιστατικό με το ύποπτο drone

Η ανησυχία ξεκίνησε λίγο πριν από τις 22:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδος, όταν εντοπίστηκε ένα αγνώστου προελεύσεως drone στον εναέριο χώρο της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου. Η παρουσία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο δεν είχε αναγνωριστεί, κρίθηκε ύποπτη και οδήγησε σε άμεση αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, ο εντοπισμός του συγκεκριμένου drone ήταν η αιτία για την αναστολή των αεροπορικών δραστηριοτήτων. Η παρουσία τέτοιων συσκευών σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ασφάλειας, καθιστώντας αναγκαία την προσωρινή διακοπή των πτήσεων για λόγους προφύλαξης.

Η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου

Ως άμεση συνέπεια της θέασης του ύποπτου drone, το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης προχώρησε στην αναστολή όλων των πτήσεων. Η απόφαση αυτή ελήφθη χθες Παρασκευή και επηρέασε το πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών που χρησιμοποιούν τον συγκεκριμένο αερολιμένα. Η διακοπή των λειτουργιών διήρκεσε για ένα χρονικό διάστημα που υπολογίζεται περίπου στις δυόμισι ώρες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο. Η αναστολή αυτή ήταν ένα αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού, καθώς και για την απρόσκοπτη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες γερμανικές αρχές. Η εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου επιβεβαίωσε τη διάρκεια της αναστολής.

Η αντίδραση των αρχών και η αποκατάσταση

Μετά τον εντοπισμό του ύποπτου drone, οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα τη διερεύνηση του περιστατικού. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε τον έλεγχο του εναέριου χώρου και την αξιολόγηση της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων. Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων ήταν καθοριστική για την επίλυση του ζητήματος.

Αφού ολοκληρώθηκε η διερεύνηση και οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος, δόθηκε το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Η αποκατάσταση των λειτουργιών πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στη 01:00 ώρα Ελλάδος, σηματοδοτώντας το τέλος της προσωρινής διακοπής.

Η πλήρης επαναλειτουργία και η τρέχουσα κατάσταση

Από τη στιγμή που οι γερμανικές αρχές έδωσαν την έγκριση για την επαναλειτουργία, οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης ξεκίνησαν να διεξάγονται και πάλι κανονικά. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε πλήρως, επιτρέποντας στους επιβάτες να συνεχίσουν τα ταξίδια τους χωρίς περαιτέρω προβλήματα πέραν της αρχικής καθυστέρησης.

Η εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι έκτοτε, δηλαδή από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, η κίνηση στον αερολιμένα διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η ομαλή ροή των πτήσεων αποκαταστάθηκε πλήρως, αφήνοντας πίσω την αναστάτωση που προκάλεσε η εμφάνιση του αγνώστου ταυτότητας drone στον εναέριο χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki