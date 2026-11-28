Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Mi-17 στη Σαναμπάμπα, στην περιφέρεια Αγιακούτσο του νότιου Περού. Το δυστύχημα συνέβη ενώ το ελικόπτερο επέστρεφε από αποστολή διάσωσης στρατιωτικής περιπόλου που είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή τον τραγικό απολογισμό, ενώ τα αίτια της συντριβής παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Λεπτομέρειες της αποστολής και της συντριβής

Το στρατιωτικό ελικόπτερο, τύπου Mi-17, είχε απογειωθεί για να συμμετάσχει σε μια κρίσιμη αποστολή διάσωσης. Στόχος ήταν ο απεγκλωβισμός μιας στρατιωτικής περιπόλου που είχε βρεθεί σε δύσβατη περιοχή. Ειδικότερα, η περίπολος είχε εγκλωβιστεί στην κοιλάδα των ποταμών Απουρίμακ, Ένε και Μαντάρο, μια περιοχή ευρύτερα γνωστή με το ακρωνύμιο VRAEM.

Η συντριβή σημειώθηκε κατά την επιστροφή του ελικοπτέρου από αυτή την επιχείρηση. Το συμβάν έλαβε χώρα στη Σαναμπάμπα, μια τοποθεσία που ανήκει στην περιφέρεια Αγιακούτσο, στο νότιο τμήμα του Περού. Η πτώση του ελικοπτέρου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός της αεροπορικής τραγωδίας είναι βαρύς, με συνολικά οκτώ νεκρούς. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται πέντε από τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου. Επιπλέον, έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις στρατιωτικοί που είχαν απεγκλωβιστεί νωρίτερα από την περίπολο και επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Ο μοναδικός επιζών της συντριβής είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου, Ένσο Εσπινόσα Ρόκε. Ο πιλότος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Λίμα, όπου και νοσηλεύεται. Η ενημέρωση για τον αριθμό των θυμάτων και την κατάσταση του επιζώντος προήλθε από το περουβιανό υπουργείο Άμυνας.

Η στρατηγικής σημασίας περιοχή VRAEM

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, η κοιλάδα VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), είναι γνωστή για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια στρατιωτικοποιημένη περιοχή εδώ και δεκαετίες, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως η «κοιλάδα της κοκαΐνης».

Στην κοιλάδα VRAEM υπάρχουν τεράστιες καλλιέργειες φύλλων κόκας, καθιστώντας την την κύρια κοιλάδα παραγωγής φύλλων κόκας στο Περού. Σύμφωνα με αρχεία του ΟΗΕ, η περιοχή αυτή συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών κοκαΐνης στον κόσμο. Παράλληλα, στην VRAEM δραστηριοποιούνται έντονα εγκληματικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αδιευκρίνιστα αίτια και προηγούμενα δυστυχήματα

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του στρατιωτικού ελικοπτέρου Mi-17 παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Η αρμόδια επιτροπή έχει αναλάβει τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ελικόπτερο τύπου Mi-17 συντρίβεται στο Περού φέτος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δεύτερη συντριβή Mi-17 μέσα στο τρέχον έτος. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ένα άλλο στρατιωτικό ελικόπτερο του ίδιου τύπου συνετρίβη στην περιφέρεια Αρεκίπα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκείνο το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκαπέντε επιβαινόντων, μεταξύ των οποίων και επτά ανήλικοι, καθώς το ελικόπτερο συμμετείχε σε επιχείρηση διάσωσης πλημμυροπαθών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos