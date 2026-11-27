Οι πολιτικές διαστάσεις των συλλήψεων που αφορούν τα «Σπίτια Ανακύκλωσης» φαίνεται να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, ξεπερνώντας ενδεχομένως την ίδια την υπόθεση. Η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη εξέλιξη, καθώς αποκαλύφθηκε ο πολιτικός «ερασιτεχνισμός» στον τρόπο διαχείρισης του ζητήματος.

Η κυβερνητική αντίληψη για την υπόθεση

Κορυφαίοι υπουργοί, καθώς και αξιωματούχοι από το Μέγαρο Μαξίμου, μετέφεραν στους συνομιλητές τους τη βεβαιότητα ότι το θέμα των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» είχε «σβήσει». Η πεποίθηση αυτή βασιζόταν είτε στην εκτίμηση ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είχε καταλήξει σε σοβαρά στοιχεία, είτε στην πεποίθηση ότι οι όποιες εξελίξεις είχαν «ντηλαρισθεί» για να μετατεθούν μετά τις εκλογές.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Οι κυβερνητικοί κύκλοι δεν είχαν καμία ιδέα για το «ντου» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μέχρι τη στιγμή που τα εντάλματα έφτασαν στην Αθήνα. Η έλλειψη ενημέρωσης και η εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης υποδηλώνουν ότι «ζούσαν σε άλλον κόσμο».

Πολιτικός «ερασιτεχνισμός» και αντιδράσεις

Η εξέλιξη αυτή ανέδειξε περίτρανα τον πολιτικό «ερασιτεχνισμό» της κυβέρνησης, με τους ανθρώπους να χαρακτηρίζονται ως «πεφτοσυννεφάκιδες». Η απουσία πρόβλεψης και η αδυναμία εκτίμησης των κινήσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκάλεσαν έκπληξη.

Μάλιστα, διάφοροι κυβερνητικοί «ποκοπίκοι» κομπορρημονούσαν για την επιτυχία τους και κάπνιζαν πούρα, αποθεώνοντας το μεγαλείο τους, παρομοιάζοντας τους εαυτούς τους με σύγχρονους «Ταλεϋράνδους». Αυτή η στάση επικρατούσε μέχρι τα ξημερώματα της προηγούμενης ημέρας, οπότε και «ήρθαν οι μέλισσες», σηματοδοτώντας μια αιφνίδια αλλαγή δεδομένων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr