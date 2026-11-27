Μια 38χρονη μητέρα δύο παιδιών από τη Γουασίλα της Αλάσκας βρήκε τραγικό θάνατο, όταν χτυπήθηκε από τον έλικα ενός σταματημένου μονοκινητήριου αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Big Lake, κοντά στο Άνκορατζ. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 5 μ.μ. την Τρίτη, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για δυστύχημα, ενώ η οικογένειά της αναφέρει ότι η γυναίκα ενδεχομένως προσπαθούσε να καθοδηγήσει το αεροπλάνο.

Το τραγικό συμβάν στον τροχόδρομο

Η Κριστίνα Μπλέικ, 38 ετών, οδηγούσε ένα όχημα στον τροχόδρομο του αεροδρομίου Big Lake τη στιγμή που ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Taylorcraft F19 προσγειωνόταν. Ενώ το αεροπλάνο είχε σταματήσει και περίμενε το όχημα να απομακρυνθεί από τον τροχόδρομο, η Μπλέικ βγήκε από το δικό της όχημα. Στη συνέχεια, πλησίασε το αεροσκάφος, του οποίου ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, και έπεσε πάνω στον έλικα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και τις μαρτυρίες, το περιστατικό εξετάζεται ως ατύχημα. Η αστυνομία ανέφερε ότι η Μπλέικ οδηγούσε με έναν άνδρα στη θέση του συνοδηγού, όταν βγήκε από το όχημά της και κατευθύνθηκε προς το αεροσκάφος, κάνοντας νοήματα στον πιλότο, πριν χτυπηθεί.

Μαρτυρία για προηγούμενα περιστατικά

Η ετεροθαλής αδελφή της Κριστίνα Μπλέικ, Σέρι Στιούαρτ, ηλικίας 50 ετών, η οποία είναι βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και ζει στο Όρεγκον, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Μπλέικ ενδεχομένως προσπαθούσε να καθοδηγήσει το αεροπλάνο. Η Στιούαρτ αποκάλυψε ότι η αδελφή της είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή προσπαθούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία.

«Στο παρελθόν, όταν έμενε εδώ στο Όρεγκον μαζί μου, είχε μπλέξει επειδή προσπαθούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία», ανέφερε η Στιούαρτ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι χρειάστηκε να πληρώσει εγγύηση για να την βγάλει από τη φυλακή μία φορά στο Όρεγκον για αυτόν τον λόγο. «Μπορώ κάλλιστα να τη φανταστώ να νομίζει ότι καθοδηγούσε το αεροπλάνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ιστορικό υγείας και οικογενειακή στήριξη

Η οικογένεια της 38χρονης ανέφερε ότι η Κριστίνα Μπλέικ είχε μακρύ ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ και ναρκωτικών. Επιπλέον, έπασχε και από σχιζοφρένεια. Ωστόσο, οι αρχές δεν πιστεύουν ότι η μητέρα δύο παιδιών περπάτησε προς τους έλικες εσκεμμένα, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι πρόκειται για τραγικό δυστύχημα.

Στον απόηχο του θανάτου της Κριστίνα Μπλέικ, η άλλη αδελφή της, Κάθριν Μπράντφορντ, ξεκίνησε έναν έρανο στην πλατφόρμα GoFundMe. Σκοπός του εράνου είναι η οικονομική ενίσχυση των δύο κοριτσιών της εκλιπούσας, οι οποίες έμειναν ορφανές από μητέρα.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμένος ο θάνατός της»

Η Κάθριν Μπράντφορντ, μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, εξέφρασε τη θλίψη της και διευκρίνισε τις συνθήκες του θανάτου της αδελφής της. «Ο τραγικός της θάνατος δεν ήταν σε καμία περίπτωση εσκεμμένος», έγραψε η Μπράντφορντ, τονίζοντας την αγάπη της Κριστίνα για τα παιδιά της.

«Δεν θα υπέβαλε ποτέ τις κόρες της σε ένα τέτοιο ψυχικό τραύμα. Αγαπούσε τα κορίτσια της περισσότερο από οτιδήποτε άλλο», πρόσθεσε η Μπράντφορντ. Περιέγραψε την Κριστίνα ως «μια όμορφη ψυχή που ήθελε απλώς να ζήσει κάτι καλό. Ήθελε απλώς να βιώσει κάτι υπέροχο και όμορφο».

Με πληροφορίες από: Enikos