Την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνέδεσε με τις προφητείες της Αποκάλυψης του Ιωάννη ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προειδοποίησε ότι η νέα τεχνολογία ενδέχεται να αποκτήσει τέτοια ισχύ, ώστε να υποκαταστήσει τον άνθρωπο στη λήψη αποφάσεων ή ακόμη και να τον καταστήσει περιττό. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην ολομέλεια του 28ου Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου, το οποίο έλαβε χώρα στη Μόσχα.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως δύναμη και κίνδυνος

Ο Πατριάρχης Κύριλλος υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια δύναμη ισχυρότερη από την πυρηνική ενέργεια. Σύμφωνα με την άποψή του, οι χριστιανοί θα κληθούν να αναλάβουν την ευθύνη να θέσουν την τεχνολογία υπό ανθρώπινο έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθρώπινη κυριαρχία.

Επισήμανε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ως αντικειμενικές και αδιαμφισβήτητες. Αντίθετα, οι ανθρώπινες απόψεις συχνά παρουσιάζουν αντιφάσεις ή περιορίζονται από τις γνώσεις του καθενός, κάτι που δημιουργεί μια επικίνδυνη τάση.

Αυτή η τάση, κατά τον ίδιο, δημιουργεί τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να μετατραπεί σε ένα είδος σύγχρονου μαντείου. Σε αυτό το «μαντείο» οι άνθρωποι θα αναθέτουν όλο και περισσότερες αποφάσεις, παραδίδοντας σταδιακά τον έλεγχο των κρίσιμων λειτουργιών της κοινωνίας.

Προφητείες και ο κίνδυνος της ανθρώπινης περιττότητας

Ο Πατριάρχης Κύριλλος περιέγραψε το ενδεχόμενο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλάβουν τον έλεγχο κρίσιμων λειτουργιών της κοινωνίας. Κατά την εκτίμησή του, αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν τελικά να αποφασίσουν ότι η ανθρώπινη παρουσία δεν είναι πλέον απαραίτητη, οδηγώντας σε ανεπιθύμητες εξελίξεις.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η εκπλήρωση των προφητειών της Αποκάλυψης του Ιωάννη φαίνεται πιο κοντά από ποτέ». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ανησυχία του για την ταχύτητα και την κατεύθυνση της τεχνολογικής εξέλιξης.

Οι δυνατότητες των νέων συστημάτων και τα ανθρώπινα πλεονεκτήματα

Για να εξηγήσει τις δυνατότητες των νέων συστημάτων, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε σε τομείς στους οποίους οι μηχανές έχουν ήδη ξεπεράσει τις ανθρώπινες επιδόσεις. Παραδείγματα που ανέφερε περιλαμβάνουν το σκάκι, την επεξεργασία μεγάλου όγκου γνώσεων και τη μετάφραση πολλών γλωσσών, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς.

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πατριάρχης Κύριλλος υποστήριξε ότι ο άνθρωπος διατηρεί δύο βασικά πλεονεκτήματα. Αυτά είναι η βούληση και η ηθική, χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, δεν μπορούν να αναπαραχθούν από τις μηχανές.

Εκτίμησε ότι η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι απαραίτητη ώστε οι άνθρωποι να διατηρήσουν τον έλεγχο των τεχνολογικών συστημάτων. Με αυτό τον τρόπο, θα αποφευχθεί η παράδοση της ευθύνης των επιλογών τους σε αυτά, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αυτονομία.

Θρησκευτική πίστη και ο ρόλος της Ρωσίας

Ο Πατριάρχης Κύριλλος συνέδεσε την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη με τη θρησκευτική πίστη. Υποστήριξε ότι ο καταναλωτικός πολιτισμός αποδυναμώνει την ανθρώπινη βούληση και τις ηθικές αντιστάσεις, καθιστώντας τους ανθρώπους πιο ευάλωτους στις προκλήσεις της τεχνολογίας.

Παράλληλα, απέδωσε στη Ρωσία έναν ιδιαίτερο ρόλο στην προσπάθεια ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υποστήριξε, η χώρα συνδυάζει ένα υψηλό επίπεδο επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης με μια ισχυρή θρησκευτική παράδοση, στοιχεία που θεωρεί κρίσιμα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis