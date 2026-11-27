Η Ουγκάντα ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της πρώτης κλινικής δοκιμής στην αφρικανική ήπειρο ενός εμβολίου mRNA, το οποίο στοχεύει ειδικά στο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες αντιμετώπισης του ιού, καθώς το συγκεκριμένο στέλεθος ευθύνεται για μία από τις μεγαλύτερες επιδημίες που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

Η δοκιμή διεξάγεται σε συνεργασία με την εταιρεία Moderna, η οποία είναι και η παρασκευάστρια του εμβολίου. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, ειδικά σε πληθυσμούς που πλήττονται άμεσα από τον ιό.

Συνεργασία και προηγούμενες δοκιμές

Το κρατικό Ινστιτούτο Έρευνας Ιών της Ουγκάντας (UVRI) είναι ο φορέας που ξεκίνησε τη δοκιμή, επισημαίνοντας τη συνεργασία του με τη Moderna. Η Moderna, γνωστή για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA, έχει αναλάβει την παρασκευή του εμβολίου που δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο εμβόλιο υποβάλλεται σε κλινική δοκιμή. Η Moderna είχε ήδη ξεκινήσει την πρώτη δοκιμή σε ανθρώπους στον Καναδά τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους. Στη δοκιμή αυτή συμμετείχαν ενήλικες, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, παρέχοντας τα πρώτα δεδομένα για την αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού στο εμβόλιο.

Το στέλεχος Bundibugyo και η επιδημία

Το εμβόλιο που δοκιμάζεται στοχεύει συγκεκριμένα το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα. Το στέλεχος αυτό έχει αναγνωριστεί ως υπεύθυνο για την επιδημία που είχε ως επίκεντρο τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η εν λόγω επιδημία έχει χαρακτηριστεί ως η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί παγκοσμίως, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικά μέσα πρόληψης και αντιμετώπισης.

Η ανάπτυξη ενός εμβολίου ειδικά για το στέλεχος Bundibugyo είναι κρίσιμη, δεδομένου του μεγέθους και της σοβαρότητας των επιδημιών που έχει προκαλέσει. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην παροχή στοχευμένης προστασίας έναντι αυτής της συγκεκριμένης μορφής του ιού.

Στόχοι της δοκιμής στην Ουγκάντα

Η δοκιμή στην Ουγκάντα έχει συγκεκριμένους και διευρυμένους στόχους σε σύγκριση με την προηγούμενη. Το UVRI διευκρίνισε ότι για πρώτη φορά θα εξεταστεί η ασφάλεια του εμβολίου και η ικανότητά του να προκαλεί ανοσολογική απόκριση σε παιδιά. Η συμμετοχή παιδιών ηλικίας ενός έτους και άνω αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της φάσης της έρευνας.

Ο συνολικός στόχος είναι η συμμετοχή 224 εθελοντών στη δοκιμή. Η συμπερίληψη παιδιών στην κλινική δοκιμή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα παιδιά συχνά αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα κατά τη διάρκεια των επιδημιών Έμπολα.

Ευρύτερο πλαίσιο δοκιμών και υφιστάμενα εμβόλια

Παράλληλα με τη δοκιμή στην Ουγκάντα, το εμβόλιο της Moderna αναμένεται να εισέλθει σύντομα σε φάση δοκιμών και στο Κονγκό. Εκεί, θα δοκιμαστεί ταυτόχρονα με ένα ακόμη νέο εμβόλιο κατά του στελέχους Bundibugyo, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Serum Institute of India.

Επιπλέον, οι επιστήμονες διερευνούν ήδη την πιθανότητα ένα υπάρχον εμβόλιο, το Ervebo της εταιρείας Merck, να μπορεί να προσφέρει κάποια διασταυρούμενη προστασία έναντι του στελέχους Bundibugyo. Το Ervebo είναι ένα εμβόλιο που στοχεύει σε διαφορετικό στέλεχος του ιού Έμπολα, και η διερεύνηση της διασταυρούμενης προστασίας θα μπορούσε να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης.

Η σημασία της συμμετοχής των παιδιών

Ο Ρίτσαρντ Χάτσετ, διευθύνων σύμβουλος του Συνασπισμού για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI), ο οποίος συμβάλλει στη χρηματοδότηση του εμβολίου, υπογράμμισε τη σημασία της συμπερίληψης των παιδιών στις δοκιμές. Όπως δήλωσε, «Τα παιδιά συχνά συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που πλήττονται σφοδρότερα από το ξέσπασμα του Έμπολα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «πολύ συχνά είναι τα τελευταία που επωφελούνται από τα νέα εμβόλια». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για έγκαιρη αξιολόγηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εμβολίων και σε παιδικούς πληθυσμούς, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην προστασία.

Με πληροφορίες από: Newsit