Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταβάλλουν προσπάθειες να διασφαλίσουν ένα νέο δάνειο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, την ώρα που ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τους εκφράζει αντίθετη άποψη. Η πρόσφατη έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες κατέληξε σε αδιέξοδο, τόσο ως προς τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και για την επιπρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Αυτό το αποτέλεσμα ανέδειξε ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στις διακηρυγμένες φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις πραγματικές της πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές δυνατότητες.

Η αυξανόμενη κόπωση της κοινής γνώμης

Στη Γερμανία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, καταγράφεται πλέον σημαντική αντίθεση στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Körber Stiftung, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, το 53% των ενηλίκων αντιτίθεται σε αυτή την πρακτική.

Παράλληλα, το ποσοστό των πολιτών που υποστηρίζουν την παροχή βοήθειας στο Κίεβο έχει υποχωρήσει αισθητά. Από 59% πριν από έναν χρόνο, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 46%. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν μια διαρκώς αυξανόμενη τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, καθώς η κόπωση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης απέναντι στον πόλεμο εντείνεται, με τη ρωσική εισβολή να πλησιάζει πλέον τα πέντε χρόνια.

Το πολιτικό κόστος για τους κεντρώους ηγέτες

Οι κεντρώοι πολιτικοί ηγέτες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα σημαντικό πολιτικό κόστος, καθώς καλούνται να διαχειριστούν πιεσμένα δημόσια οικονομικά. Ταυτόχρονα, παρατηρείται άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων, τα οποία αμφισβητούν ανοιχτά τη συνεχιζόμενη στήριξη προς την Ουκρανία.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τους ηγέτες, οι οποίοι πρέπει να ισορροπήσουν μεταξύ των διεθνών δεσμεύσεων και των εσωτερικών πολιτικών πιέσεων. Η διατήρηση της χρηματοδοτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων και οικονομικών προκλήσεων, καθιστά την απόφασή τους ιδιαίτερα σύνθετη.

Οι προειδοποιήσεις για τις συνέπειες της διακοπής της βοήθειας

Παρά τις ανησυχίες της κοινής γνώμης και το πολιτικό κόστος, πολλοί από τους πολιτικούς που συμμετείχαν στη Σύνοδο των Βρυξελλών εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι το κόστος της διακοπής της χρηματοδότησης του Κιέβου θα ήταν πολύ μεγαλύτερο από το πολιτικό τίμημα της αψήφησης της κοινής γνώμης. Οι ηγέτες προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκληφθεί ως νίκη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μια πιθανή νίκη θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Ρώσο πρόεδρο να προχωρήσει σε νέες επιθετικές ενέργειες, με στόχο την εδαφική επέκταση της Ρωσίας. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει ακόμη και χώρες της Βαλτικής, δημιουργώντας νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην Ευρώπη. Επιπλέον, αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ήττα της Ουκρανίας θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά δαπανηρή για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα αναγκάζονταν να ενισχύσουν σημαντικά τις δικές τους αμυντικές δυνατότητες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια αυξημένη ρωσική απειλή. Αυτό θα σήμαινε πρόσθετες δαπάνες και ανακατανομή πόρων, επηρεάζοντας τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τις οικονομίες των κρατών μελών.

Η «υπαρξιακή σημασία» της ευρωπαϊκής στήριξης

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας, Τζέσικα Ρόζενκραντς, δήλωσε σε συνέντευξή της στις Βρυξέλλες στο Politico ότι «όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να κουραστούν οι πολίτες». Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Όπως τόνισε η κυρία Ρόζενκραντς, η στήριξη αυτή «είναι υπαρξιακής σημασίας, δεν είναι κάτι προαιρετικό». Πρόσθεσε δε ότι σε περίπτωση ήττας της Ουκρανίας, το κόστος για ολόκληρη την Ευρώπη θα είναι «υψηλό». Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της ρωσικής εισβολής.

Με πληροφορίες από: Topontiki