Η ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες καταιγίδες και εκτεταμένες πλημμύρες, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Μεγάλες περιοχές στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης και του Λονγκ Άιλαντ, τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Έντονες καταιγίδες και εκτεταμένες πλημμύρες

Μια ισχυρή και σπάνια για την εποχή καταιγίδα τύπου nor’easter έπληξε τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές παλίρροιες και τα τεράστια κύματα οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές και διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.

Οι πολιτείες της Νέας Αγγλίας και του Mid-Atlantic επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από το φαινόμενο. Ενδεικτικά, πλάνα κατέγραψαν δρόμους στην ακτή του Νιου Τζέρσεϊ να έχουν βυθιστεί στα νερά των πλημμυρών, καθώς η παράκτια καταιγίδα της Ημέρας των Ευχαριστιών εξελισσόταν.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και αναβολές εκδηλώσεων

Η σφοδρή καταιγίδα, η οποία άρχισε να κινείται προς τα βόρεια κατά μήκος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών, οδήγησε τις αρχές σε άμεσες ενέργειες. Μεγάλες περιοχές στο νότιο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων η μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης και το Λονγκ Άιλαντ, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας ήταν άμεσες και στις εορταστικές εκδηλώσεις. Η ετήσια παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s αναβλήθηκε, ενώ η παρέλαση της Φιλαδέλφειας μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών.

Ζημιές σε κτίρια και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα προκάλεσαν σημαντικές υλικές ζημιές. Στο Μέριλαντ, η στέγη ενός κτιρίου, το οποίο έμοιαζε να είναι πολυώροφη πολυκατοικία, ξηλώθηκε ολοσχερώς. Ο τηλεοπτικός σταθμός WJLA, συνεργαζόμενος με το ABC, κατέγραψε πλάνα από το περιστατικό, αναδεικνύοντας την ένταση των φαινομένων.

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση ήταν εκτεταμένες, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Συνολικά, περισσότερα από 500.000 νοικοκυριά στις πολιτείες που επλήγησαν από την καταιγίδα αντιμετώπισαν διακοπή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Από αυτά, περίπου 147.000 βρίσκονταν στην Πενσιλβάνια, 129.000 στο Νιου Τζέρσεϊ, 93.000 στο Μέριλαντ, 81.000 στη Βιρτζίνια και 53.000 στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, οι οποίες αφορούσαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι στην ανατολική ακτή βρίσκονταν υπό προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους χθες το απόγευμα. Οι ριπές των ανέμων ξεπέρασαν τα 70 μίλια ανά ώρα, συμβάλλοντας στις εκτεταμένες ταξιδιωτικές αναταραχές και στις διακοπές ρεύματος.

Παρόλο που η καταιγίδα αυτή τη στιγμή υποχωρεί, οι επιπτώσεις της ήταν σημαντικές σε όλη την ανατολική ακτή, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τις εορταστικές δραστηριότητες των κατοίκων κατά την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki