Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας, η Bundestag, ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το έτος 2027, με 317 ψήφους υπέρ και 260 κατά. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ρεκόρ και σημαντική αύξηση του χρέους, ενώ ο υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, προειδοποίησε τους πολίτες για πιθανές επιπλέον επιβαρύνσεις. Ο κ. Κλινγκμπάιλ τόνισε επίσης ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2028 αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη, σηματοδοτώντας μια περίοδο οικονομικών προκλήσεων.

Η έγκριση του προϋπολογισμού και το νέο χρέος

Η απόφαση για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2027 ελήφθη στην Bundestag, με την πλειοψηφία των 317 βουλευτών να τον υπερψηφίζει, έναντι 260 που τον καταψήφισαν. Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το επόμενο έτος ανέρχονται σε ένα σημαντικό ποσό, φτάνοντας τα 555,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης του 6% σε σύγκριση με τις δαπάνες του τρέχοντος έτους, ενώ οι επενδύσεις έχουν προϋπολογιστεί στα 61,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στον καθαρό δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει τα 123 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα 98 δισεκατομμύρια που είχε διαμορφωθεί το 2026. Εάν συνυπολογιστούν και τα δύο ειδικά ταμεία που έχουν δημιουργηθεί για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας, το συνολικό νέο χρέος της Γερμανίας θα ξεπεράσει τελικά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το επίπεδο χρέους είναι σχεδόν εφάμιλλο με εκείνο του 2021, όταν στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορωνοϊού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε καταγράψει ένα υψηλότερο επίπεδο νέου χρέους, φτάνοντας τα 215,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι προειδοποιήσεις του υπουργού Οικονομικών

Κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης στην Bundestag, ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλινγκμπάιλ, μέλος του SPD, απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς τους πολίτες της Γερμανίας. Ο κ. Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις ενδέχεται να επιφέρουν πιθανές επιπλέον επιβαρύνσεις για τους πολίτες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να ζητήσουμε από τους πολίτες να επωμιστούν μέρος του βάρους».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός υπογράμμισε τη ζωτική σημασία η διαδικασία αυτή να παραμείνει δίκαιη για όλους. Ο κ. Κλινγκμπάιλ προεξόφλησε επίσης ότι η προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, το 2028, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη σε σύγκριση με την απαιτητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027.

Το χρηματοδοτικό κενό και οι μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού για το 2028 υπάρχει ήδη ένα σημαντικό έλλειμμα, το οποίο υπολογίζεται σε ύψος 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το έλλειμμα αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την αναβολή της έναρξης αποπληρωμής του χρέους έως το 2033. Η αναβολή αφορά τόσο τα δάνεια έκτακτης ανάγκης που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, όσο και το χρέος που προέκυψε από το ειδικό ταμείο για την Bundeswehr.

Επιπλέον, το χρηματοδοτικό κενό αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω, φτάνοντας τα περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν η μείωση του φόρου για την ηλεκτρική ενέργεια παραμείνει σε ισχύ και μετά το 2027. Στο πλαίσιο των οικονομικών σχεδιασμών, ο υπουργός Οικονομικών τάχθηκε υπέρ της ταχείας υιοθέτησης της συμφωνηθείσας μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος. Η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο την παροχή ελαφρύνσεων συνολικού ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα ωφελήσουν κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, καθώς και τις οικογένειες.

Αλλαγές στα κριτήρια συνταξιοδότησης

Παράλληλα με τις εξελίξεις στον προϋπολογισμό, το υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμάσει μια συμβιβαστική πρόταση που αφορά τις συντάξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sueddeutsche Zeitung. Η πρόταση αυτή επικεντρώνεται κυρίως στο ζήτημα της πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους έχουν συμπληρώσει 45 χρόνια ασφάλισης.

Στο μέλλον, όσοι επιθυμούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με 45 έτη ασφάλισης θα πρέπει να πληρούν σημαντικά αυστηρότερα κριτήρια. Συγκεκριμένα, ο χρόνος απασχόλησης σε «mini-jobs», καθώς και οι περίοδοι κατά τις οποίες κάποιος λάμβανε επίδομα ανεργίας ή επίδομα ασθενείας, δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη στον υπολογισμό των 45 ετών ασφάλισης. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που εξετάζονται για το ασφαλιστικό σύστημα της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki