Η Pan Baobao, η στρουμπουλή λεοπάρδαλη που φιλοξενείται στον ζωολογικό κήπο της Panzhihua στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, έχει σταματήσει επίσημα το πρόγραμμα απώλειας βάρους που ακολουθούσε. Η απόφαση αυτή ελήφθη από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου, οι οποίοι έκριναν ότι το ζώο, ηλικίας 19 ετών, είναι πλέον πολύ ηλικιωμένο για να συνεχίσει τη δίαιτα με ασφάλεια. Η προσοχή στρέφεται πλέον στη διατήρηση της υγείας και της άνεσής της κατά τη διάρκεια των γηρατειών της.

Η Pan Baobao που έγινε viral σύμβολο

Η Pan Baobao είναι το όνομα που έδωσαν οι φύλακες του ζωολογικού κήπου στην Κίνα σε αυτή τη λεοπάρδαλη, η οποία έγινε ευρέως γνωστή. Το άγριο ζώο απέκτησε μεγάλη αναγνωρισιμότητα και μετατράπηκε σε ένα απρόσμενο σύμβολο της θετικής στάσης απέναντι στο σώμα, προσελκύοντας πολλούς επισκέπτες στον ζωολογικό κήπο της Panzhihua.

Η λεοπάρδαλη είχε γίνει viral τον Μάρτιο του 2024, κυρίως λόγω της εμφάνισής της. Πολλοί θεώρησαν ότι μοιάζει με τον χαρακτήρα Officer Clawhauser από την δημοφιλή ταινία «Zootopia», γεγονός που συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της.

Η απόφαση για τη διακοπή του προγράμματος απώλειας βάρους

Η 19χρονη Pan Baobao είχε ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους εντός του 2024. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου στην επαρχία Σιτσουάν αποφάσισαν να διακόψουν αυτό το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη την προχωρημένη ηλικία της.

Συγκεκριμένα, οι φύλακες έκριναν ότι η Pan Baobao είναι πλέον πολύ ηλικιωμένη για να υποβληθεί σε περαιτέρω απώλεια βάρους με ασφάλεια. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία και την ευζωία του σαρκοφάγου, αντί να συνεχιστεί η επιδίωξη της απώλειας βάρους.

Πλέον, η προσοχή των υπευθύνων έχει στραφεί αποκλειστικά στη διατήρηση της καλής υγείας και της άνεσης της λεοπάρδαλης κατά τη διάρκεια των γηρατειών της. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι θα ζήσει άνετα τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Οι προηγούμενες προσπάθειες του ζωολογικού κήπου

Μετά την αρχική αναγνωρισιμότητα της Pan Baobao τον Μάρτιο του 2024, ο ζωολογικός κήπος είχε λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της κατάστασής της. Οι υπεύθυνοι είχαν ρυθμίσει τη διατροφή της, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες της.

Επιπλέον, είχε διευρυνθεί ο χώρος του κλουβιού της, φτάνοντας σε περίπου 45 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας της περισσότερο χώρο για κίνηση. Παράλληλα, της είχαν παρασχεθεί παιχνίδια, με σκοπό να την ενθαρρύνουν να κινείται πιο ενεργά και να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση.

Η τρέχουσα διατροφή και η κατάσταση της υγείας της

Με τη διακοπή της δίαιτας, η διατροφή της Pan Baobao έχει προσαρμοστεί εκ νέου. Η λεοπάρδαλη καταναλώνει πλέον πάνω από 500 γραμμάρια βοείου κρέατος καθημερινά, ενώ στο διαιτολόγιό της περιλαμβάνεται και κοτόπουλο. Αυτή η διατροφή αποσκοπεί στη διατήρηση της υγείας και της ευζωίας της, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της.

Σύμφωνα με την τελευταία εξέταση που πραγματοποιήθηκε, η κατάσταση της υγείας της Pan Baobao παραμένει καλή. Το βάρος της έχει σταθεροποιηθεί σε σχετικά σταθερά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της απόφασης του ζωολογικού κήπου να επικεντρωθεί στην άνεση και την ευζωία της στα γηρατειά της.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου συνεχίζουν να φροντίζουν την Pan Baobao, διασφαλίζοντας ότι παραμένει υγιής και καλά ταϊσμένη, ώστε να απολαμβάνει μια άνετη ζωή στα τελευταία χρόνια της.

Με πληροφορίες από: Newsit