Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θεωρούνται οι δύο Ρεπουμπλικανοί με τις περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσουν τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν αναδείξει το σημαντικό πολιτικό βάρος που καλούνται να επωμιστούν, εξαιτίας των επιλογών που έκαναν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ακόμη και όταν αυτές ήταν αντίθετες με τις προσωπικές τους θέσεις. Ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς και η υπόθεση που αφορά τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Οι επίδοξοι διάδοχοι και το πολιτικό βάρος

Ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο, ως κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις συνέπειες της συμμετοχής τους σε αυτήν. Η αντιδημοφιλία του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει απώλειες για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς έχουν χάσει τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο, ένα γεγονός που επηρεάζει άμεσα το πολιτικό τοπίο.

Για τους δύο επίδοξους διαδόχους, η κατάσταση αυτή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την προοπτική να διεκδικήσουν την προεδρία με τη δική τους πολιτική ατζέντα. Φαίνεται πως θα είναι αναγκασμένοι να κουβαλούν τις συνέπειες της θητείας τους δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός που περιπλέκει τις μελλοντικές τους πολιτικές κινήσεις και στρατηγικές.

Η διαφορετική στάση του Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έχει οικοδομήσει μια πολιτική ταυτότητα ως εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς Ρεπουμπλικανών. Η στάση του χαρακτηρίζεται από μια σαφώς πιο επιφυλακτική προσέγγιση απέναντι στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό, εκφράζοντας τη δυσπιστία του στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να επιλύει τα προβλήματα όλου του κόσμου.

Επιπλέον, ο Τζέι Ντι Βανς έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή γραμμή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος όσον αφορά την άνευ όρων υποστήριξη του Ισραήλ. Είχε ταχθεί κατά της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράν και, μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών, απέδωσε μέρος της ευθύνης για το αρνητικό αποτέλεσμα στον πόλεμο. Αυτή η κριτική φέρεται να προκάλεσε ενόχληση στον Αμερικανό πρόεδρο, αν και ο Τραμπ φέρεται να συμφώνησε με τον αντιπρόεδρό του ότι οι ψηφοφόροι δυσανασχέτησαν με την κατάσταση.

Η παραδοσιακή γραμμή του Μάρκο Ρούμπιο

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προέρχεται από την παραδοσιακή πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών, η οποία υποστηρίζει μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική. Ως γερουσιαστής, είχε αναδειχθεί σε ένθερμο επικριτή της Ρωσίας και της Κίνας, γεγονός που οδήγησε το Πεκίνο να του επιβάλει κυρώσεις το 2020.

Μία πρόσφατη υπόθεση που τον αφορά είναι αυτή του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια πτήσης με το προεδρικό αεροσκάφος προς την Κίνα, ο Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τις σχέσεις του Χουάνγκ με πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την προσήλωσή του σε μια σκληρή γραμμή απέναντι στην Κίνα.

Οι προκλήσεις για την πολιτική τους ταυτότητα

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν Βανς και Ρούμπιο δεν περιορίζεται μόνο στο γεγονός ότι διαφώνησαν με τον Τραμπ σε κρίσιμα ζητήματα. Οι δύο πρόσφατες υποθέσεις, δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν και η υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ, αγγίζουν τον πυρήνα της πολιτικής ταυτότητας που έχει οικοδομήσει ο καθένας τους. Αυτό καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη για την πολιτική τους πορεία.

Οι τελευταίες εβδομάδες ανάγκασαν τους δύο πολιτικούς να αντιμετωπίσουν με ιδιαίτερα δημόσιο τρόπο τις συνέπειες της συμμετοχής τους στην κυβέρνηση Τραμπ. Η ανάγκη να ισορροπήσουν μεταξύ της προσωπικής τους πολιτικής ατζέντας και της κληρονομιάς της κυβέρνησης στην οποία υπηρέτησαν, αποτελεί ένα κεντρικό δίλημμα για την ενδεχόμενη διεκδίκηση της προεδρίας των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Topontiki