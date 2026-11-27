Η Κόστα Ρίκα απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά Εδάφη, βρέθηκε αντιμέτωπη με απαγόρευση εισόδου στην Κόστα Ρίκα. Η απόφαση ελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης της χώρας της κεντρικής Αμερικής, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφάλειας».

Η Ιταλίδα νομικός είχε μεταβεί στην Κόστα Ρίκα με σκοπό να τιμηθεί με τον τίτλο της επίτιμης διδάκτορος από το δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη διάσταση στην εν λόγω εξέλιξη.

Η απόφαση της υπηρεσίας μετανάστευσης

Την Πέμπτη, η υπηρεσία μετανάστευσης της Κόστα Ρίκα ανακοίνωσε επίσημα την απαγόρευση εισόδου στην Φραντσέσκα Αλμπανέζε. Η ενέργεια αυτή αφορά την ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, η οποία είναι γνωστή για το έργο της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές της Κόστα Ρίκα, η απόφαση δεν συνιστά σύλληψη, αλλά μια διοικητική πράξη απόρριψης εισόδου στη χώρα. Η κυρία Αλμπανέζε, μετά την απαγόρευση, αναμένει πλέον την αναχώρησή της από την Κόστα Ρίκα, όπως έγινε γνωστό.

Λόγοι «εθνικής ασφάλειας»

Ο διευθυντής της υπηρεσίας Μετανάστευσης της Κόστα Ρίκα, Όμερ Μπαντίγια, προέβη σε δηλώσεις προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση. Ο κ. Μπαντίγια ανέφερε ότι η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου ελήφθη για λόγους που άπτονται της «εθνικής ασφάλειας» της χώρας.

Ωστόσο, ο διευθυντής της υπηρεσίας δεν παρείχε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση της ειδοποίησης που οδήγησε στην απαγόρευση, ούτε αναφέρθηκε στους συγκεκριμένους κινδύνους που επικαλούνται οι αρχές. Η απουσία λεπτομερειών αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές σκεπτικό πίσω από την ενέργεια αυτή.

Ο σκοπός της επίσκεψης στην Κόστα Ρίκα

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε είχε μεταβεί στην Κόστα Ρίκα με έναν συγκεκριμένο τιμητικό σκοπό. Η Ιταλίδα νομικός επρόκειτο να ανακηρυχθεί επίτιμη διδάκτορας από το δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κόστα Ρίκα, μια διάκριση που αναγνωρίζει την προσφορά της στον τομέα της νομικής επιστήμης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τελετή ανακήρυξης, για την οποία είχε ταξιδέψει στη χώρα, δεν κατέστη δυνατή λόγω της απαγόρευσης εισόδου. Η τιμητική αυτή διάκριση από ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κόστα Ρίκα υπογραμμίζει το κύρος και την αναγνώριση του έργου της κυρίας Αλμπανέζε διεθνώς.

Αντιδράσεις στην απόφαση

Η απόφαση των αρχών της Κόστα Ρίκα να απαγορεύσουν την είσοδο στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ προκάλεσε αντιδράσεις. Το γεγονός ότι η κυρία Αλμπανέζε βρισκόταν στη χώρα για να παραλάβει μια σημαντική ακαδημαϊκή διάκριση, προσδίδει επιπλέον βάρος στις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν.

Οι αντιδράσεις αυτές αναδεικνύουν την ευαισθησία του θέματος και την προσοχή που συγκεντρώνει η συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς αφορά μια διεθνή αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών και την ελεύθερη μετακίνησή της για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή την παραλαβή τιμητικών διακρίσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos