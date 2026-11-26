Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο Ιρακινών υπηκόων, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές. Οι συλληφθέντες, Μοσταφά Αλ-Ρ. και Αμέερ Ζ., θεωρείται ότι συμμετείχαν ενεργά σε ισλαμιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν τόσο στη Χαϊδελβέργη όσο και στην Κολωνία. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις στόχευαν συγκεκριμένα τη συναγωγή της οδού Ρόον στην Κολωνία, καθώς και μία δεύτερη συναγωγή που βρίσκεται σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, το όνομα της οποίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Υπόνοιες για σχεδιασμό επιθέσεων σε συναγωγές

Οι συλλήψεις των δύο Ιρακινών, του Μοσταφά Αλ-Ρ. και του Αμέερ Ζ., πραγματοποιήθηκαν με την υποψία ότι εμπλέκονταν στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας, οι στόχοι των φερόμενων επιθέσεων περιλάμβαναν τη Συναγωγή της Κολωνίας και μία συναγωγή σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, η οποία δεν κατονομάζεται από τις αρχές.

Οι δύο άνδρες θεωρείται ότι ήταν μέλη ισλαμιστικών οργανώσεων που είχαν αναπτύξει δράση σε περιοχές όπως η Χαϊδελβέργη και η Κολωνία. Ο σχεδιασμός των τρομοκρατικών ενεργειών αφορούσε συγκεκριμένα τη συναγωγή της οδού Ρόον στην Κολωνία, καθώς και την απροσδιόριστη συναγωγή που βρίσκεται στο έδαφος της γειτονικής ευρωπαϊκής χώρας.

Ο ρόλος του Μοχάμαντ Αλ-Σαάντι και η οργάνωση «Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ-Ισλαμίγια»

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατονόμασε επίσης τον Μοχάμαντ Αλ-Σαάντι, υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που φέρεται να διαδραμάτιζε στην υπόθεση. Ο Αλ-Σαάντι αντιμετωπίζει κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, γεγονός που προσθέτει μια διεθνή διάσταση στην υπόθεση.

Ο Μοχάμαντ Αλ-Σαάντι θεωρείται βασικό στέλεχος της οργάνωσης «Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ-Ισλαμίγια». Αυτή η οργάνωση εμφανίστηκε μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις αρχές του έτους και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, βρίσκεται πίσω από επιθέσεις που είχαν ως στόχο αμερικανικά, ισραηλινά και εβραϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προετοιμασίες και κατόπτευση των στόχων

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι η ομάδα των υπόπτων είχε προχωρήσει σε σημαντικές προετοιμασίες για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Συγκεκριμένα, φέρεται να είχε συγκεντρώσει χρήματα και να είχε στρατολογήσει άτομα με σκοπό τη διενέργεια επιθέσεων με εκρηκτικά. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία αναφέρει ότι η οργάνωση είχε ήδη αποκτήσει τις απαραίτητες εκρηκτικές ύλες και τους μηχανισμούς που απαιτούνταν για την εκτέλεση των σχεδίων της.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία ξεκίνησε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, διαπιστώθηκε ότι στα τέλη Μαρτίου, μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν κατόπτευση των χώρων γύρω από τις συναγωγές στην Κολωνία και στη γειτονική χώρα. Η κατόπτευση αυτή διεξήχθη επί δύο διαδοχικές νύχτες, με τα μέλη να φέρουν μάλιστα εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων.

Εκτεταμένες εφόδοι και έρευνες σε 17 σημεία

Παρόλο που οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, για λόγους οι οποίοι παραμένουν ασαφείς για τις αρχές, οι γερμανικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις. Για τη σύλληψη των υπόπτων και τη συλλογή στοιχείων, πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα έφοδοι σε συνολικά 17 σημεία σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των αρχών έλαβαν χώρα στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Έσσης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, ερευνήθηκε και ένα τζαμί που βρίσκεται στην περιοχή Νιλ της Κολωνίας, διευρύνοντας το πεδίο των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Newsit